L'interassociativo al neo assessore Tarricone: «Non chiuda gli occhi sulle criticità ambientali»

Sette criticità ambientali da sottoporre al neo assessore all’ambiente Pasquale Tarricone. A sintetizzarle è il comitato interassociativo “Corato: Ambiente - Territorio .- Salute” che ha scritto una lettera aperta indirizzata sia a Tarricone che al Presidente della commissione consiliare all’Ambiente, Angelo Amorese, chiedendo loro di «non chiudere gli occhi».

«Nel formularle i migliori auguri per il nuovo incarico, da Lei stesso caratterizzato come “attenzione per i servizi e i bisogni della città” e come disposizione ad interloquire con i cittadini impegnati nella cittadinanza attiva e ai quali sta a cuore il bene di questa città - scrive il portavoce Aldo Fiore - l’Interassociativo “Corato: Ambiente - Territorio .- Salute” accoglie volentieri questo Suo invito a collaborare, a guardare con sensibilità civica positiva alle tante cose belle che qui fioriscono, ma anche a non chiudere gli occhi sulle permanenti criticità ambientali e del territorio di Corato.

Di seguito ne facciamo un elenco, con l’augurio di poter avere la possibilità di approfondirne le cause e di individuarne le soluzioni a breve e a lungo termine.

Chiudiamo questa lettera con un pensiero tratto dalla Enciclica sull’Ambiente di Papa Francesco: L’indifferenza del potere può portare a distruggere “non solo la politica, ma anche la libertà e la giustizia”, specialmente quando i tentativi di Comitati e “cittadini attivi” di modificare le cose vengono visti “come un disturbo provocato da sognatori romantici o come un ostacolo da eludere”.

L'elenco delle criticità ambientali a Corato.

La tutela della salute dei cittadini. Nella cittadinanza continuano ad esserci giuste preoccupazioni per i temi della salute, per cui si ricorda la necessità di una seria indagine epidemiologica, tante volte richiesta, ma che, purtroppo, finora non è stata realizzata. È necessario continuare a tenere sotto controllo il fenomeno dell’inquinamento ambientale: acustico, atmosferico, delle polveri sottili, elettrosmog. L’uso sistematico e continuo dei cellulari e la presenza di wi-fi nelle scuole, negli ambienti lavorativi e domestici, rappresentano a detta di importanti e stimati studiosi un rischio per la salute non trascurabile.

Il depuratore. ”L’ aria che tira a Corato?” - “Spesso non respirabile!” Si ricorda Il diritto di vivere in una città salubre, civile, vivibile. L’inquinamento olfattivo è una vera ferita al senso di civiltà di quanti amano questa città, lavorano e abitano qui. Chiediamo, pertanto, l’eliminazione delle emissioni mefitiche del depuratore cittadino e la soluzione definitiva del problema. È urgente poter incontrare gli interlocutori di questa opera (il Custode Giudiziario, il Sovraintendente ai lavori) e conoscere lo stato attuale dei lavori. È assolutamente necessaria la sorveglianza sul corretto smaltimento delle acque reflue, una vigilanza finalizzata ad evitare il loro utilizzo in agricoltura con grave inquinamento dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole e causa di malattie.

Igiene cittadina. Concentriamo la nostra attenzione su una maggiore pulizia delle strade e dei luoghi pubblici.

Igiene alimentare: si deve potenziare l’attuazione di protocolli chiari e di controllo costante della loro applicazione da parte degli operatori del settore. Evitare la esposizione della merce sui marciapiedi; esigere l’indicazione di provenienza di questa.

Rete fognaria e scarichi. È urgente fare attenzione alla manutenzione ed igienizzazione dei condotti e dei tombini. Contrastare decisamente gli scarichi abusivi nella rete fognaria da parte di aziende e imprese artigiane.

Per una mobilità sostenibile. Questa città è sprovvista di un piano di traffico urbano, per cui gli interventi finora realizzati sul traffico sono sati frutto d’improvvisazione, per cui questi provvedimenti sono inadeguati a ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare. Questa città si caratterizza anche per la presenza di numerose barriere architettoniche che la rendono poco vivibile per chi è affetto da difficoltà visive o motorie. Occorre un piano che colmi presto questo deficit nei punti nevralgici della città (corso, extramurale, edifici pubblici, luoghi di culto religioso). Associazione “Movimento Coratini Attivi” - per una mobilità sostenibile

I tralicci di Monte Ripanno. Una collina che è un pezzo del paesaggio coratino e che dev’essere tutelata nel suo valore culturale e identitario per la città. L’Amministrazione dovrebbe riconoscere questo stato di fatto e intraprendere nuove iniziative per un risanamento del sito.