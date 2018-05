"Il sorriso di Antonio", sostegno continuo alla ricerca sui linfomi NH

"Sostieni la ricerca, perché la ricerca sostiene la vita". Con questo slogan l'associazione "Il sorriso di Antonio", sempre impegnata nella raccolta fondi per sostenere la ricerca sui LNH, ha incontrato, presso l'agriturismo "Posta Mangieri" soci e sostenitori per un saluto e un abbraccio corale. Ma, soprattutto, per condividere i progetti di ricerca sostenuti dai fondi raccolti con diversi eventi.

L'associazione, nel corso di questi anni, ha acquistato strumenti e finanziato progetti per la ricerca scientifica, nell'ambito dei linfomi, sostenendo i laboratori dell' Università degli studi di Bari, diretti dai professori Specchia, Nico e Ribatti che lavorano in uno spirito collaborativo e costruttivo.

Del resto, così come ha ricordato il prof. Ribatti, «la ricerca di qualità viene svolta in uno spirito collaborativo coinvolgendo gruppi di diverse nazionalità».

I risultati di questi studi, ancora in corso, sono già stati oggetto di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali tra le più accreditate nell'ambito dell' ematologia e dell'oncologia.

Quest'anno l'associazione sostiene i progetti "Alterazioni genomiche nei LNH"e "Caratterizzazione biomolecolare dei LNH". A supporto della ricerca, l'associazione ha acquistato, per il laboratorio diretto dal prof. Ribatti, lo strumento HybEZ TM II OVEN e ha completato la borsa di studio per la dottoressa Simona Ruggeri.

«Sostenendo la ricerca - concludono dal Sorriso di Antonio - possiamo offrire cure sempre più efficaci contro il cancro».