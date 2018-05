​Assicurazione vita mutuo: una garanzia importante per la famiglia

E' ormai una prassi consolidata da parte delle banche la richiesta di sottoscrizione della polizza vita mutuo all'atto della stipula di un prestito di lunga data sull'acquisto della casa.



A differenza dell’assicurazione scoppio incendio, che è assolutamente obbligatoria quando si acquista una casa attraverso il mutuo bancario, l'assicurazione vita mutuo non rientra nel comparto delle polizze obbligatorie ma gli istituti bancari completano le procedure di richiesta del mutuo solo a fronte della sottoscrizione di questa specifica polizza. (Vedere cosa è l’assicurazione vita per maggiori dettagli qui).

Di fatto la banca richiede la sottoscrizione della polizza vita mutuo per garantirsi il rientro della somma prestata anche nella malaugurata ipotesi che il proprietario dell'immobile muoia.

La banca che concede il mutuo è proprietaria della casa insieme al sottoscrittore della polizza.

Nel caso di una polizza vita mutuo l'assicurato deve scegliere anche un beneficiario al quale andrà la somma garantita in caso di morte prematura.

A conti fatti la polizza mutuo vita è una tutela per l'istituto che ha consentito ad elargire il mutuo,ma risulta estremamente utile anche per l'assicurato, che può permettersi di dormire sonni tranquilli anche nel caso dovessero insorgere difficoltà economiche, tali da rendergli difficile sopperire all'incombenza del mutuo.

Vita mutuo: scegliere nel segno della convenienza confrontando più preventivi

L'assicurato può scegliere la polizza più adeguata, a patto che risponda alle esigenze della banca, fra un ventaglio di proposte ed una serie di prodotti presenti sul mercato.

La scelta può naturalmente tenere in considerazione l'aspetto convenienza. Quindi a parità di garanzie l'assicurato può scegliere il prodotto che gli permetterà di risparmiare.

Optare per il prodotto giusto non è difficile. Il consiglio è quello di confrontare più preventivi, magari facendosi aiutare da uno dei tanti comparatori presenti on line, che garantiscono una ricerca rapida, in perfetta linea con i canoni richiesti, ma al miglior prezzo.

Polizza vita mutuo, vediamola da vicino

La polizza vita mutuo è di fatto un'assicurazione sulla vitaTCM (Temporanea Caso Morte), di cui ha tutte le caratteristiche (vedere mioassicuratore.it per informazioni dettagliate)

Parliamo espressamente di una polizza a capitale decrescente la cui durata è legata indissolubilmente ai tempi del mutuo, con chiusura decretata dall'estinzione del mutuo.

L'ammontare del mutuo decresce di anno in anno, in forza delle rate che vengono pagate, ed è per questo che la polizza viene identificata come assicurazione a capitale decrescente.

Il costo della polizza vita mutuo

Ma quanto costa una polizza vita mutuo?

La risposta considera tutta una serie di fattori.

Ad incidere sui costi sono elementi quali la durata del mutuo, l'età dell'assicurato o assicurati, la presenza di fattori di rischio che incidono sulla salute, l'attività professionale o sportiva considerando se l'assicurato svolge un lavoro o pratica uno sport rischioso.

Nel caso di condizioni particolarmente pericolose la banca può imporre il pagamento anticipato del premio assicurativo, considerando l'ammontare delle rate e la durata del mutuo.

Il costo complessivo può essere inserito fra le spese bancarie e nel caso di rateizzazioni porta con se la spesa attribuita agli interessi passivi.

Va da se intuire che la polizza vita mutuo risulterà tanto più costosa quanto più sarà elevata l'età del contraente.

Polizza vita mutuo: i risarcimenti

Nel caso in cui l'assicurato sia costretto, suo malgrado, ad un ricovero in ospedale e non possa lavorare, oppure perde il posto di lavoro, la compagnia assicuratrice, in forza della polizza vita mutuo, pagherà le rate che l'assicurato non è in grado di sostenere nell'arco di un periodo di tempo stabilito a priori, all'atto della sottoscrizione della polizza.

In casi più gravi come la morte o l'invalidità permanente, se l'opzione è prevista dalla polizza, la compagnia assicurativa dovrà liquidare il danno in una soluzione unica versando il dovuto ai beneficiari della polizza, che potranno così estinguere il mutuo, senza dover pagare di tasca propria.