Il tenore Aldo Caputo in diretta su Rai 5: «Canterò in memoria delle scorte di Falcone e Borsellino»

Domani sera ci sarà anche un coratino a rendere onore alla memoria degli Angeli Custodi di Capaci e Via D'Amelio: è il tenore Aldo Caputo.



Tornerà sul palco del Teatro Massimo di Palermo per il concerto intitolato “Insieme per non dimenticare”: Rai Cultura trasmetterà l’evento in diretta su Rai5, alle 21.00, e in replica il 24 maggio su Rai 2 alle 23.45.

Sul podio il maestro Maurizio Billi, dirigerà la Banda Musicale della Polizia di Stato. Al fianco di Caputo il soprano Federica Balucani. Condurranno la serata Ertilia Giordano e Salvo De Rosa.

Quest’anno ricorre il 26esimo anniversario delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio. Il concerto è pensato proprio per non dimenticare il coraggio e l’abnegazione verso lo Stato dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e degli agenti delle loro scorte.

La serata farà rivivere quei drammatici eventi che segnarono la democrazia italiana attraverso alcune letture a cura di Alessio Vassallo. Curerà la regia televisiva Barbara Napolitano.