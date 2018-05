Sensibilità. È l’elemento essenziale da cui è nato, e per cui continua ad esistere, il “Progetto media”. A ricordarlo è stata Rina Recchia, caposala del pronto soccorso dell’ospedale di Corato, in rappresentanza dell’associazione “Salute e Sicurezza”.

Archiviato il rischio di annullare l’edizione in virtù dello scarso interesse dei genitori degli studenti, questa mattina in sala consiliare sono stati consegnati i risultati delle visite cardiologiche di cui hanno potuto usufruire gratuitamente i ragazzi di prima media delle scuole coratine.

«La speranza è sempre quella di non trovare alcuna cardiopatia – ha dichiarato Claudio Paolillo, dirigente medico del reparto di cardiologia dell’Umberto I – In una popolazione scolastica così nutrita però, è normale trovare dei vizi valvolari e qualche carenza aritmica. Per fortuna quest’anno, a differenza degli altri anni, nulla di particolarmente preoccupante: abbiamo visitato circa 600 ragazzi».

La Granoro è «partner storico» del “Progetto Media”, come l’ha definita Paolillo: quest’anno ha garantito l’implementazione degli elettrocardiografi. La collaborazione con la storica azienda cittadina è «nata dall’incontro con i dottori dell’ospedale prima e con la onlus dopo – ha spiegato Marina Mastromauro, amministratore delegato del Pastificio Granoro – Il desiderio di impegnarci per la città, per il nostro ospedale e per le nuove generazioni ha reso tutto il resto possibile».

Ad accogliere con entusiasmo la manifestazione anche il Comune di Corato, rappresentato questa mattina dall’assessore alla pubblica istruzione Tina Leo: «sono contentissima di avervi qui e di vedere questa sinergia efficace tra le diverse realtà del territorio – ha esordito rivolgendosi agli studenti - È fondamentale capire da subito, fin dalla vostra età, l’importanza della prevenzione».