Alla scoperta di Luisa Piccarreta, domenica l’open day della “casa-museo”

Anche l’associazione “Luisa Piccarreta - Piccoli Figli della Divina Volontà” ha pensato ad un “Open Day”.

«Il 27 maggio - scrive il presidente Michele Colonna - vogliamo offrire a quanti lo desiderano la possibilità di conoscere più da vicino la storia, i luoghi e il messaggio di Luisa “la santa”».



Per questo motivo la “Casa-Museo” in via Luisa Piccarreta e la mostra “Il seme” in via Alberto Mario resteranno aperti dalle 9.00 alle 12.30 con la possibilità di visite guidate.

Alle 18 presso la sala consigliare del Palazzo di Città di Corato sarà presentato il libro dal titolo “Chiesa nel Divin Volere. Atti del IV Convegno Internazionale 2015” pubblicato da Editrice Rotas. Saranno presenti il sindaco Massimo Mazzilli, il vicario generale mons. Giuseppe Pavone e mons. Domenico Marrone, direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose di Trani.