“Progetto media”, domani la giornata conclusiva della settima edizione

Si concluderà ufficialmente il 22 maggio la settima edizione del Progetto Media, il percorso rivolto agli studenti delle classi di prima media delle quattro scuole del Comune di Corato. L’iniziativa anche quest’anno ha avuto l’obiettivo di porre l’attenzione sia sui comportamenti a rischio sia sulla salute, bene indispensabile per ogni forma di sviluppo dell’adolescente. Diffondere la cultura della prevenzione è stata la finalità principale del Progetto, voluto dalla onlus Salute e Sicurezza, in collaborazione con il Reparto di Cardiologia e il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “Umberto I” di Corato e l’azienda Granoro.



Il progetto, così come nelle passate edizioni, dopo una prima parte illustrativa ha previsto l’opportunità, offerta dai medici del reparto di Cardiologia e di Pediatria dell’Unità Ospedaliera coratina, di sottoporre i ragazzi a screening e visite cardiologiche e dietetiche gratuite (effettuate mediante elettrocardiogrammi e misurazioni poderali completamente gratuite) e screening ortottici presso i plessi scolastici.

Durante la giornata conclusiva, in programma alle ore 9.30 presso il chiostro comunale di Corato, saranno resi noti i risultati del protocollo reso possibile grazie alla presenza di personale qualificato della Onlus, in sinergia con l’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale Umberto I di Corato diretta dal Dott. Claudio Paolillo, dall’U.O. di Pediatria, diretta dal Dott. Felice Spadavecchia, e con la preziosa collaborazione dell’ortottico Dott. Simone Loiodice, che anche quest’anno hanno offerto un’esperienza didattica di elevato spessore in grado di coinvolgere la sensibilità dei docenti, la partecipazione degli alunni e l’interesse dei genitori.

Saranno inoltre resi noti i nomi dei vincitori del Concorso proposto agli studenti dal Progetto Media per l’anno scolastico 2017/2018 sul tema della corretta alimentazione e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni ai corretti stili di vita, introdurre lo studio dei luoghi della produzione dei prodotti a scuola, stimolare l’attenzione sul proprio stato di salute, affermare l’essenzialità della Prevenzione Primaria, diffondere i principi di un’alimentazione sana, equilibrata, corretta. Gli elaborati in concorso sono stati realizzati da ogni classe con una creazione a base di pasta Granoro sul tema “il corpo umano”.

Anche per la VII Edizione il Progetto Media ha potuto contare sulla preziosa collaborazione di Granoro e della Famiglia Mastromauro, partner sensibili della lodevole iniziativa, che doneranno anche quest’anno all’Ospedale Umberto I di Corato nuovi elettrocardiografi che si aggiungeranno alle donazioni effettuate da Granoro in questi anni per elevare qualitativamente l’attività diagnostica, rilevare anomalie dell’apparato cardio-circolatorio e salvare vite umane: nel 2011 l’elettrocardiografo portatile, nel 2012 quattro monitor multiparametrici, nel 2013 l’ecografo cardiaco portatile, nel 2014 un Kit Hi-Tech per le prove da sforzo, nel 2015 l’azienda ha dotato ciascun plesso di Scuola Media, con i relativi Istituti Comprensivi di un defibrillatore automatico, strumento fondamentale per ristabilire il battito regolare del cuore, in caso di un arresto cardio-respiratorio, nel 2016 e nel 2017 nuove apparecchiature elettromedicali in dotazione al reparto di cardiologia.

Alla giornata conclusiva del Progetto Media interverranno: Massimo Mazzilli - sindaco Comune di Corato; Marina Mastromauro - amministratore delegato Granoro srl; Roberto Mazzilli - presidente Ass. Salute e Sicurezza Onlus; Claudio Paolillo – responsabile del reparto di cardiologia dell’ospedale di Corato; Alessandro De Santis – cardiologo; Salvatorina Recchia - infermiera pronto soccorso dell’ospedale di Corato; Simone Loiodice - ortottista e posturologo.