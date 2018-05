Insieme per "Cuorrere" e ricordare Aldo Muggeo Copyright: CoratoLive.it

Insieme per "Cuorrere" e ricordare Aldo Muggeo Copyright: CoratoLive.it

All'arrivo l'ottava edizione di "Cuorrere insieme - Memorial Aldo Muggeo", la manifestazione medico-sportiva organizzata dalla onlus Salute e sicurezza. Baciata dal sole anche quest'anno, l'iniziativa è diventata nel tempo il principale evento cittadino dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari nello sport.

«La manifestazione sportiva è una occasione importante per ricordare il nostro amico Aldo Muggeo, scomparso prematuramente per un problema cardiologico» come ha spiegato il presidente della onlus, Roberto Mazzilli.



Alla maratonina kids di un chilometro hanno partecipato i più piccoli, i ragazzi di scuola media. Subito dopo il classico colpo di pistola ha dato il via alla maratonina degli adulti: dieci chilometri lungo le vie della città.



Nelle prossime ore sarà ufficializzata la classifica completa di tutti i partecipanti: il primo ad arrivare è stato un coratino, Greco. Subito dopo un altro concittadino, Tarricone.

Ecco i video delle partenze e degli arrivi di ogni gara oltre alla premiazione della maratonina kids.

L'arrivo del primo classificato

La partenza degli adulti





La premiazione dei ragazzi di scuola media





L'arrivo dei ragazzi di seconda e terza media

La partenza dei ragazzi di seconda e terza media





L'arrivo dei ragazzi di prima media

La partenza dei ragazzi di prima media