“Artisti per il Parco dell’Alta Murgia”, Legambiente: «Un nuovo modo di promuovere l’ambiente»

Ha chiuso i battenti la prima Collettiva d’arte “Artisti per il Parco dell’Alta Murgia”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Corato e dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ha visto la presenza di un centinaio di opere per una ventina di artisti del territorio hanno decorato il Chiostro per una settimana con i colori e le immagini della Murgia, del suo territorio, i manufatti e gli ambienti naturali.



Tutto questo è stato possibile creando sinergie all’interno di un territorio e di una serie di realtà.

La lusinghiera collaborazione tra associazioni come Legambiente con la Pro Loco Quadratum, gli artisti, alcune cooperative sociali e i cittadini ha posto sotto i riflettori una parte del nostro territorio, talvolta, sfregiato e abbandonato, sebbene ricco di un patrimonio storico e naturalistico unico.

L’iniziativa è partita da Legambiente che ha voluto promuovere l’ambiente murgiano attraverso l’arte. Con questo strumento unico ed universale, l’associazione ambientalista ha voluto promuovere la conoscenza del territorio e far incontrare artisti, realtà sociali e istituzioni.

Ben definito l’obiettivo: creare una migliore atteggiamento di sensibilizzazione nella conoscenza della Murgia, con questa forma di incontro mediante l’arte nelle sue varie espressività e sensibilità; far sentire l’importanza della nostra realtà ambientale.

Un valore aggiunto alla Collettiva sono state le presenze delle cooperative sociali della nostra città. I ragazzi si sono confrontati con varie tecniche pittoriche ed espressive.

I primi frutti di questa esperienza sono state raccontati già nel corso dell’inaugurazione: «la mostra ha stimolato diversi ragazzi a dare il massimo proprio perché dovevano partecipare ad un evento pubblico tra l’altro con artisti professionisti.

Lo spazio sociale – hanno detto - ci ha fatto capire l’importanza dell’arte per valorizzare tutti coloro che hanno qualcosa da esprimere superando ogni barriera o pregiudizio, puntando sull’inclusività dell’arte come forma di comunicazione ed integrazione a trecentosessanta gradi».

La serata conclusiva è stata caratterizzata da un incontro in vernacolo tra i versi di Gerardo Strippoli e Pietro Stragapede. L’incontro ha rappresentato un ritrovo di momenti di colori della Murgia e della vita fatta: di momenti, di fasi e di opportunità, uniti dall’accompagnamento musicale del Maestro Pietro Catucci, violinista.

È in fase di realizzazione un catalogo elettronico e digitale che potrà essere consultato su tutti i devices in modo che tutti gli artisti con le loro opere del nostro territorio murgiano possano essere visibili in tutto il mondo senza abbattere alberi rispettando la natura.

Circa un centinaio di foto della Collettiva nei momenti principali sono già visibili sulla Pagina Facebook, G+ e Twitter di Legambientecorato. «Tutto questo è stato possibile – ha dichiarato Pino Soldano presidente di Legambiente – grazie ad un percorso articolato che crea sinergie: uno spazio sociale importante è stato l’interassociativo Rete Attiva. Le varie realtà sociali cittadine si conoscono e imparano a riconoscersi: è quello che come abbiamo fatto, ad esempio, tra Legambiente e Pro Loco unite nella promozione del territorio con approcci diversi ed obiettivi comuni.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato: dai venti artisti alle quattro cooperative sociali, il direttivo e il direttivo della Pro Loco. Non resta che darsi l’arrivederci alla prossima edizione: qualche idea nuova già bolle in pentola».

Tutti i partecipantiLorenzo Ardito, Anna Balducci, Pasquale Brizzi, Maria Pia Cafagna, Maria Luisa Cialdella, Umberto Colapinto, Giovanni Cristiantiello, Grazia Demusso, Lorena Mazzilli, Giuseppe Olivieri fotografo, Daniela Pagliaro, Gennaro Ricci, Giuseppe Ricciardi, G. Rizzi, Tonia Roselli, Sara Rutigliano, Mariella Sellitri, Marisa Zaza, Cooperative Casa Famiglia, Cohansie, Rosiba, Solidarietà.