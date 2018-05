Anche un fiore può trasformarsi in una grande opportunità per una città come Corato. Dopo il grande successo della prima edizione torna il “Maggio in fiore”, quest'anno dedicato a “I colori della Murgia” ed ancora più ricco di eventi e partecipazione. Se lo scorso anno la manifestazione aveva coinvolto solo la zona di Piazza Sedile, per questa edizione anche Largo Abbazia è stato riempito di colori e profumi.



«L’idea è nata passeggiando tra le vie di Bari, guardando l’allestimento della Primavera mediterranea» ha spiegato Francesca di Ciommo, socia Fidapa e coordinatrice dell'evento.

«Il progetto è nato per promuovere il territorio, proprio questo è uno degli obiettivi che la Fidapa, come associazione, si pone» ha sottolineato Maria Francesca Casamassima, presidente della Fidapa Bpw Italy - Sezione di Corato

Anche il sindaco Massimo Mazzilli, sindaco del Comune di Corato, si è detto molto soddisfatto di questa seconda edizione: «Questa iniziativa di promozione ci permette di raggiungere un obiettivo importantissimo attraverso semplicità ed efficacia. Siamo riusciti a mettere in rilievo la Murgia con le sue erbe e peculiarità. La rete importante che si è creata tra commercianti, associazioni, istituti scolastici ed istituzioni è il miglior risultato che potessimo augurarci».

Hanno preso parte alla presentazione anche Angela Quinto, past president della Fidapa Bpw Italy – Sezione di Corato, Francesca Di Ciommo e Anna De Palma, socie Fidapa coordinatrici dell’intero progetto che hanno illustrato l'evento ed accolto i giornalisti partecipanti al Press Tour “La Murgia in fiore”, presentato dal Comune di Corato e finanziato dalla Regione Puglia.

Progetto correlato è l'allestimento della mostra "InstaMurgià" organizzata dall’ArCo, visitabile in Piazza Sedile.

In programma per i tre giorni di Maggio in fiore numerosi eventi che comprendono lezioni sulle caratteristiche delle erbe spontanee del territorio, approfondimenti sull'evoluzione della Murgia nel tempo, laboratori per i più piccoli, premiazioni per i concorsi "Balconi in fiore" e "Insta Murgia" .