“Maggio in fiore”: oggi sboccia la seconda edizione

Avrà inizio questo pomeriggio, in piazza Sedile, la manifestazione ispirata al paesaggio primaverile della Murgia a cura della Fidapa Bpw Italy – Sezione di Corato.



Già da ieri si incominciavano a vedere i primi preparativi, con la disposizione delle nuove fioriere antisfondamento in prossimità delle piazze e delle principali arterie stradali del centro storico. Oggi si prosegue con l’allestimento di piazza Sedile, vico e largo Abbazia con la partecipazione dei fiorai e vivaisti locali.

L’inaugurazione della manifestazione è prevista per questa sera, a partire dalle 18.00, in piazza Sedile. Introdurrà Maria Francesca Casamassima, presidente della Fidapa Bpw Italy – Sezione di Corato, ed interverranno Massimo Mazzilli, sindaco del Comune di Corato, Angela Quinto, past president della Fidapa Bpw Italy – Sezione di Corato, Francesca Di Ciommo e Anna De Palma, socie Fidapa coordinatrici dell’intero progetto.

Si proseguirà con l’accoglienza dei giornalisti partecipanti al Press Tour “La Murgia in fiore”, presentato per l’occasione dal Comune di Corato e finanziato dalla Regione Puglia, che garantirà la partecipazione di un gruppo di giornalisti e blogger del settore turismo operanti a livello nazionale.

L’intento è di trasformare la città nei tre giorni della manifestazione in un giardino fiorito, chiedendo anche la collaborazione di tutti gli esercenti commerciali cittadini, affinché possano predisporre allestimenti floreali a tema, nonché menù enogastronomici ispirati alle varietà murgiane. Difatti, sono stati ideati dei menù per l’iniziativa dai seguenti ristoratori: Maperò, After, La baghetteria, Bla bla bla, Stick & chips, Bar Duomo, Pizzeria-Ristorante “Quattro Passi”, Pizzeria “Il Chiodo fisso”, Ristorante “Storyteller”. Le pietanze saranno servite a partire da questa sera fino al pranzo di domenica 20 maggio.

L’iniziativa pubblicizzata attraverso la pagina facebook della Fidapa Bpw Italy – Sezione di Corato, si sta ampiamente diffondendo con la collaborazione dei mass media e dei tanti appassionati di fotografia, dimostrando di essere d’interesse non solo per la comunità coratina, ma anche per i cittadini limitrofi, curiosi di conoscere la proposta culturale e di intrattenimento della kermesse floreale.

La serata terminerà con l’inaugurazione della mostra-concorso “InstaMurgia: instantanee di fiori e di pietra”, a cura dell’Ar_Co (Architetti Corato).