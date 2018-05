Al Castello di notte con “Federico nel racconto”

Il monumento di Castel del Monte anche quest’anno partecipa all’iniziativa del Ministero dei beni e delle attività culturali “Festa dei musei”, giunta alla sua terza edizione. Durante la Festa, nella serata di sabato 19 maggio, si svolge anche la 14esima edizione della Notte europea dei Musei con tre ore di apertura serale straordinaria dalle 20.00 alle 23.00, e ingresso al costo simbolico di 1 euro.

In continuità con il tema proposto da Icom per la Giornata internazionale dei Musei del 18 maggio, la Direzione generale Musei ha deciso di incentrare questa edizione sul tema “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”. La proposta è quella di riflettere sul ruolo dei musei come collettori e diffusori di nuovi linguaggi e di nuove opportunità di conoscenza e interazione reciproca con la comunità di riferimento.

Per l’occasione Castel del Monte organizza - a partire dalle 16.00 - l’iniziativa “Primavera al Castello”, a cura della Strada dei vini doc Castel del Monte: una degustazione di prodotti tipici del territorio e l’accompagnamento musicale di una violinista. Alle 20.00 l’appuntamento è con “Federico nel racconto”, a cura del concessionario Nova Apulia: un’introduzione storica a cui seguirà una visita guidata teatralizzata itinerante, nelle sale del castello, in cui i personaggi legati alla vita dell’Imperatore, personificati dall’attore Gianluigi Belsito, narreranno episodi della sua vita. Iniziativa a pagamento: 5.00 euro a persona. È richiesta la prenotazione al Bookshop Nova Apulia 388.3026000 – casteldelmonte@novaapulia.it.