Giornalisti e opinion leader in città per “La Murgia in fiore”

Arriveranno venerdì 18 maggio e saranno ospiti del territorio fino a lunedì 21 maggio i giornalisti e gli opinion leader partecipanti all’educational tour “La Murgia in fiore”, organizzato e coordinato dal Comune di Corato insieme all’area turismo del Patto Territoriale nord barese-ofantino.



Il tour, finanziato dalla Regione Puglia-Assessorato al Turismo e creato con l’intento di valorizzare la Murgia attraverso la magia del colore, la bellezza della flora e del paesaggio murgiano, mira a sensibilizzare mediante l’arte visiva, i turisti e i cittadini all’ammirazione e al rispetto per la natura e per il paesaggio, e far conoscere i luoghi sia dal punto di vista artistico, storico e culturale, che da quello naturalistico, agricolo ed enogastronomico.

Il gruppo di giornalisti, esponenti di diverse testate nazionali del settore turismo, prenderà parte all’evento “Maggio in fiore - I Colori della Murgia”, manifestazione è organizzata dalla Fidapa Bpw Italy – Sezione di Corato, in collaborazione con la Pro Loco Quadratum, la libreria Ambarabaciccicoccò, l’Associazione Ladgalà e l’Ar-Co – Architetti Corato, patrocinata dal Comune di Corato ed inserita nel programma delle iniziative dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale e della Giornata Europea del Paesaggio.

Inoltre, in coerenza con quanto stabilito dal MiBact che ha definito il 2018 “Anno del Cibo”, verranno valorizzati i centri storici di alcuni Comuni della “Puglia Imperiale” (in particolare, oltre al centro storico di Corato, i giornalisti visiteranno anche Trani, Castel del Monte e parteciperanno alle “Notti Medievali” di Terlizzi), in grado di offrire un viaggio esperienziale in un circuito di borghi d’eccellenza, che si propone di costruire nuove destinazioni di viaggio basate su tradizioni, esperienze, emozioni, autenticità, qualità di vita.

«Il Comune di Corato, con la collaborazione tecnica del Patto territoriale Nord Barese Ofantino, per la seconda volta in pochi mesi si è aggiudicato il finanziamento regionale per questo tour di ospitalità a giornalisti di settore – sottolinea il sindaco, Massimo Mazzilli - che nelle loro cronache sanno poi diffondere e far conoscere ad un vastissimo pubblico il nostro patrimonio di natura, saperi e di arte, elementi che possono essere il cardine per la crescita di un turismo rispettoso dell’ambiente, con una mirata valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, naturale, enogastronomico e umano».

Il tour legato all’evento mira a far conoscere il territorio nel periodo di migliore fruizione della Murgia, la primavera appunto, nel corso del quale le temperature sono piacevoli e il paesaggio appare caratterizzato dal verde del grano e dai colori pastello delle fioriture spontanee: «si tratta dunque di un evento esperienziale che mira a far scoprire il territorio e le sue peculiarità attraverso attività turistiche di interazione con le comunità ospitanti, secondo il concetto che caratterizza i nostri come luoghi dell’ospitalità diffusa e della riscoperta di antiche tradizioni. Inoltre, saranno valorizzate le strutture ricettive del territorio, attraverso un itinerario di interesse eno-gastronomico e turistico, caratterizzato dalla presenza di azienda vitivinicole».

Il programma e gli ospiti del tour verranno presentati venerdì 18 maggio alle ore 18 in Piazza Sedile, nell'ambito dell'inaugurazione del "Maggio in fiore".

Il programma

Venerdì 18 maggio

Arrivo degli ospiti a Corato, con sistemazione presso una struttura ricettiva del centro storico.

Alle 18 partecipazione alla presentazione dell’evento (in collaborazione con la Fidapa) in piazza Sedile.

Presentazione dell’allestimento floreale della II edizione di “Maggio in fiore – I colori della Murgia”. Inaugurazione della mostra fotografica “I colori della Murgia” a cura dell’associazione Ar_Co

Performance a cura degli studenti del liceo artistico.

Sabato 19 maggio

In mattinata visita guidata al centro storico di Corato e sosta in piazza Sedile dove si svolgeranno laboratori sul paesaggio primaverile murgiano, sul riconoscimento di fiori ed erbe selvatiche, e sulle loro proprietà benefiche per la pelle e per l’organismo.

Lunch a base di prodotti tipici dell’Alta Murgia.

Trasferimento e visita guidata a Trani, perla dell’Adriatico.

In serata partecipazione alla premiazione del concorso “Balcone in fiore” e concerto “Suoni della Murgia” a Corato.

Domenica 20 maggio

Visita guidata a Castel del Monte. Percorso del gusto lungo la Strada dei Vini Doc Castel del Monte. Visite in aziende, degustazioni a base di prodotti tipici dell’Alta Murgia. Trasferimento e visita al centro storico di Terlizzi.

Partecipazione alla serata conclusiva dell’evento “Notti Medievali” che si svolge nella suggestiva location del complesso monastico medievale di S. Maria di Cesano.