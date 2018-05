“Penultimi”, “ArZilli” e “La Rana”, tre squadre coratine in finale per “Il Cervellone"

«Un'avventura iniziata per gioco lo scorso gennaio con il massimo dello spirito goliardico e per tentare di rendere meno noiosa una di quelle tristi e fredde serate». È questo il prologo del percorso fatto da un nutrito gruppo di amici che hanno preso parte a “Il Cervellone", un quiz game svolto in numerosi locali italiani e basato su domande di cultura generale e su giochi di abilità.



Tutto si realizza con l'ausilio di telecomandi wireless e maxischermo dove sono proiettati domande e giochi. Il meccanismo del gioco è semplice: ad ogni domanda a cui si risponde in maniera esatta viene attribuito un punteggio variabile dai 200 ai 300 punti; per le risposte errate invece va sottratto un punteggio dai 50 ai 200 punti. Più volte è accaduto di vedere le squadre contendersi la vittoria per una manciata di punti.

“Penultimi”, “ArZilli” e “La Rana”: questi i tre gruppi che hanno avuto accesso alla finale nazionale dei 17 e 18 giugno prossimi dopo essersi sfidati a colpi di telecomando, usando logica, abilità e un grande bagaglio di culturale. Lo scorso 11 maggio hanno vinto nell’area Bari e Bat con altri concorrenti provenienti da tutt'Italia.

Le squadre, tutte coratine, si imbarcheranno sulla Barcelona Cruise della compagnia Grimaldi Lines: il montepremi totale del contest è di 15000 euro.