Diventare mamma, e poi esserlo fino in fondo, non è di certo cosa semplice. Non esiste giorno migliore di questo per ricordalo, proprio mentre si festeggiano le mamme di tutto il mondo. Ieri, nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Corato, lo hanno ricordato anche tutti gli operatori. L'open day, intitolato “Mamma come mi diverto”, ha visto alternarsi diverse figure professionali.

La giornata è stata organizzata in collaborazione con Adisco, l'associazione delle donatrici italiane sangue cordone ombelicale, sezione territoriale di Corato: «un rapporto vincente per entrare nel cuore dell'utenza» secondo Lucio Nichilo, dirigente medico del reparto. Al fianco delle volontarie anche gli studenti dell’Oriani-Tandoi La giornata è stata anche l'occasione per premiare - insieme alla presidente Nunzia Bevilacqua - le donne che hanno donato il sangue cordonale lo scorso anno.

Al mattino la maestra Annamaria Zaza della scuola “Arte e Balletto” ha eseguito una lezione dimostrativa di Pilates alle donne in gravidanza; a seguire c'è stata una lezione dimostrativa di yoga in gravidanza con il maestro Saverio Falco della scuola di Iyengar Yoga Shanti di Molfetta e dell’associazione “Il Germoglio” di Corato.

L’operatrice Valentina Scimonelli è stata a disposizione delle donne in gravidanza e dei bambini per esercitare la sua opera in massaggio di drenaggio bioenergetico e di riflessologia plantare. L’associazione “Nati Per Leggere” di Corato ha allietato il tempo dei più piccoli: al mattino le volontarie hanno dedicato uno spazio a letture condivise con mamme e bambini, mentre nel pomeriggio la dottoressa Cialdella ha parlato dei «benefici della lettura in età precoce».

Nello spazio “Io e te: un’impronta d’amore!” è stato dato spazio all'arte: mamme e bambini hanno decorato le impronte realizzate dall’artista Nica Cialdella.

Presentato lo sportello "Un'ostetrica per amica": un nuovo spazio, gratuito, dedicato alle donne di tutte le età, nel quale le ostetriche dell’Umberto I metteranno a disposizione le loro conoscenze attraverso consulenze personalizzate relative ai temi dell’adolescenza, della gravidanza, dell’allattamento e della menopausa.

«Le ostetriche - spiega Nichilo - hanno una funzione importantissima, ruolo centrale nella gestione del parto fisiologico ma hanno anche una loro autonomia nell'affrontare le problematiche primarie della donna. Le nostre ostetriche del reparto di Corato hanno creato lo sportello a cui dedicheranno una parte del loro tempo».

Soddisfatto Nichilo: «la manifestazione è riuscita ancora meglio dell'anno scorso, sia per l'entusiasmo di noi operatori che per quello di chi ci ha raggiunti. Un ottimo motivo per ringraziare anche i consultori che hanno dato comunicazione dell'evento permettendo a tante future mamma di essere informate.

Adesso puntiamo alla stampa del vedemecum: l'obiettivo è quello di essere il più possibile vicini alla gente, aiutare le persone a conoscere i servizi che offriamo e capire come accedere agli stessi».