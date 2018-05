Endometriosi, tanti casi anche a Corato

È dal 2005 che l’Ape (Associazione Progetto Endometriosi) dona sostegno, informazione e sensibilizzazione verso una malattia così complessa come l’endometriosi. Le volontarie sono donne che hanno provato sulla loro pelle gli effetti fisici e psicologici che questa malattia procura, per questo hanno deciso di unirsi e dare voce all’informazione con gli oltre 1200 incontri organizzati in tutte Italia. Sono donne che credono nel potere dell’informazione e nell’importanza di ogni piccolo gesto per il supporto reciproco: così è stato nell’incontro di venerdì pomeriggio nella biblioteca comunale "M.R Imbriani".



«È un progetto da sostenere con tutte le forze - ha detto il sindaco Mazzilli - in modo che tutta la cittadinanza conosca, si informi rispetto a questa malattia, sulle cause e sugli effetti per se per la propria famiglia. Sono molto contenta di aver ospitato qui a Corato un appuntamento così importante».

All’iniziativa hanno partecipato oltre ad alcune esponendoti del gruppo Apa di Bari e Roma anche la vice presidente dell’organizzazione Jessica Fiorini, Stefano Scarperi, responsabile dell'ambulatorio endometriosi dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, ginecologia b - chirurgia pelvica mininvasiva; Angelo Giannelli, specialista in ostetricia e ginecologia, ospedale di Corato; Stefania Palmisano di Cittadinanzaattiva, coordinatrice regionale del tribunale per i diritti del malato.

L'intervenuto di Giannelli ha reso il tema ancora più vicino al nostro territorio: «L’endometriosi è una malattia molto complessa e cronica, la donna affetta deve essere osservata costantemente fino alla menopausa, unica possibilità d’uscita da questa malattia. Personalmente effettuo un operazione per via endoscopica su pazienti affetti da endometriosi almeno una volta a settimana, questo ci fa capire quanto frequente e diffusa sia questa malattia. Le cause possono essere varie dall’inquinamento alle cause genetiche ed esistono forme più gravi per cui la terapia chirurgica è indispensabile, e forme meno gravi in cui addirittura la patologia c’è ma non lo si sa».

«L’endometriosi è una malattia antica, risale a 150 anni fa ma è ancora oggi molto sconosciuta - ha commentato il ginecologo Stefano Scarperi - colpisce dal 5 al 12% delle donne in età fertile».

Le diagnosi sono in aumento ma sono così difficili da diagnosticare che a volte visite poco accurate possono impedire una corretta cura della malattia stessa. Sintomi come dolori mestruali o in fase ovulatoria, dolori duranti i rapporti sessuali, dolori che interessano l’apparato urinario, infertilità o ancora gonfiore addominali, cisti ricorrenti, colon irritabile, sono tutti sintomi di questa patologia che provoca tanti disagi per chi ne è affetta. Circa il 35% delle donne affette da questa malattia rischia il proprio lavoro: il 42% delle adolescenti affette hanno un elevato calo dell’attenzione.

«Le scuole, la famiglia ma anche la vita di coppia sono tutti terreni da colonizzare con un’informazione capillare, facendo sentire meno sole le pazienti ma anche la propria famiglia o il partner - ha continuato Scarperi - e in questo l’associazione Ape è molto utile per dare un aiuto competente a chi ne ha bisogno».

Una donna che non risponde alla cura antidolorifica per le cause sopraelencate, sarà affetta da endometriosi che verrà curata prima con una cura ormonale (come la pillole ormonale o nuovi farmaci in commercio) e se non risulterà sufficiente si passerà alla terapia chirurgica (circa l’80% delle donne affette da endometriosi passano alla terapia chirurgica dopo aver provato quella ormonale).

Nonostante la rarità della malattia, numerose sono le possibilità di poterci convivere, prima fra questi la disponibilità di associazioni come l’Ape, che seguono ogni difficoltà e necessita dei pazienti; una prevenzione veloce ed accurata; dare la possibilità a molte donne che lo vogliono di avere una gravidanza.

Per ulteriori informazioni su Ape è possibile rivolgersi al numero 329 3449704, scrivere all’indirizzo info@apeonlus.com o visitare il sito web ufficiale: www.apeonlus.it.