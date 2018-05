Produzione olearia pari a zero nel 2018, Nardone: «Tempi lunghi per gli aiuti» Copyright: CoratoLive.it

Corato. Produzione olearia pari a zero nel 2018, Nardone: «Tempi lunghi per gli aiuti»

È già passato più di un mese da quando gli ispettori della Regione hanno iniziato le loro ispezioni negli uliveti coratini ma, ad oggi, l'iter non è ancora concluso.

La Regione Puglia si sta muovendo secondo quanto previsto dal Degreto legislativo 102 per le calamità. A spiegarlo, ieri al cinema Alfieri, Gianluca Nardone direttore dipartimento agricoltura Regione Puglia: «non abbiamo ancora i dati ufficiali del nord barese ma sappiamo che i danni ci sono stati ed anche in maniera consistente. Appena le ispezioni saranno finite, si potrà procedere secondo quanto previsto dalla legge». Di sicuro «un iter lungo, sebbene a noi serva solo un altro mese al massimo. Poi spetterà al Ministero fare la declaratoria e destinare delle risorse al fondo per le calamità naturali. Va detto però che il rimborso spesso non è congruo rispetto ai danni registrati: per fortuna esistono altri sgravi che verranno visti con favore dagli agricoltori».

A far sentire la voce dei produttori di olio, sempre durante il convegno di ieri, è stato Tommaso Loiodice (presidente Unapol): «le gelate hanno provocato un danno immediato per i nostri ulivi. Le conseguenze saranno disastrose: si parla di produzione 2018 pari a zero. A questo si aggiunge il danno di natura sociale: gli operai specializzati si sono fermati, tutti hanno dovuto smettere di lavorare, anche per quel che riguarda la potatura. Al Cibus ho potuto rilanciare questa problematica e ho colto che a livello nazionale il problema non sia sentito».

Della stessa idea Elia Pellegrino, vicepresidente nazionale Aifo: «i frantoiani vedranno compromessi gli investimenti fatti magari nell'ambito di una programmazione quinquennale».

"Nascosto dietro l'angolo" c'è poi un'altra piaga per l'agricoltura pugliese: il problema della Xylella. Ormai «è alle porte del territorio di Bari: non possiamo far finta che non sia così» ha affermato Loiodice.

Da qui l'importanza di affidare anche al mondo della cultura il compito di sensibilizzare tutti sul tema. Così è stato per "Figli di Madre Terra", il cortometraggio di Francesco Martinelli (sceneggiatore e interprete) con la regia di Michele Pinto. Ieri, la Sala 1 dell'Alfieri, ne ha ospitato l'anteprima nazionale.

«Crediamo molto nella figura del poeta vate - ha commentato Pinto - Chi, se non gli artisti, ha il compito di far riflettere la società su quelli che sono i problemi che attanagliano la natura e il nostro stile di vita? Ci è sembrato doveroso raccontare il dramma degli ulivi».

«Il nostro territorio mi sta a cuore - ha sottolineato Martinelli - La modalità con cui io ho raccontato una storia è un pochino sui generis perchè sono un attore e regista di teatro. Mi sono cimentato in questa avventura grazie a Michele Pinto: mi piace pensare questo racconto in forma di iconografie, abbastanza dolorose visto il problema, ma affrontate con la grande speranza che tutto possa risolversi al meglio».

Senza dubbio un tema caldo per le terre di Puglia, per cui uno dei rischi principali da allontanare è senza dubbio la strumentalizzazione politica. Quello che serve è un fronte comune che metta insieme tutti i protagonisti della società: dai coltivatori ai politici, con il ruolo centrale affidato ai tecnici ed agli esperti. Non a caso ieri, oltra ai saluti del sindaco Massimo Mazzilli e della senatrice Bruna Angela Piarulli, per offrire un contributo alla conoscenza del tema sono stati anche Salvatore Camposeo, docente università degli Studi di Bari dipartimento scienze agro ambientali e territoriali; Pierferdinando La Notte, ricercatore CNR; Anna Percoco, funzionario dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale-osservatorio fitosanitario; Paolo Mariani, presidente nazionale filiera olivicola italiana.