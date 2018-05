“My Mood, Your Mood”: un viaggio in musica al Corato Open Space

“My Mood, Your Mood”. È questo il titolo scelto per la performance musicale ideata e scritta dal musicista, chitarrista e compositore Aldo D'Introno.



Ad ospitarla è l’associazione IFinApulia, in collaborazione con “Bembè Arti Musicali e Performative”, nell’ambito del progetto Prototipazioni Sociali, con il quale si è innescato un processo di riattivazione del Corato Open Space.

La performance vedrà protagonista un ensemble di giovanissimi musicisti: Grazianna Scarongella, flauto Traverso; Tiziana Fiore, clarinetto; Michelangelo Torquato, sax soprano; Barbara Stragapede tromba; Federico De Sario, chitarra elettrica; Sergio Morolla, chitarra elettrica; Annalisa Lauciello, basso elettrico; Domenico Carmine, batteria. Firma la composizione, l’arrangiamento e la direzione Aldo D'Introno.

Saranno proposti i materiali sonori appresi durante il percorso di formazione durato quasi otto mesi: non sarà un semplice saggio di fine anno, ma l’evoluzione di un percorso di ricerca e sperimentazione musicale.

“My Mood, Your Mood” è musica che non vuole collocarsi esteticamente in generi predefiniti ma piuttosto in una molteplicità di forme ed espressioni che trovano origine dall’idea collage postmoderno, loop, ambienti artificiali, groove ipnotici, poliritmie e intrecci inusuali.

«Come ogni percorso formativo che si rispetti, alla fine chi insegna finisce sempre per imparare qualcosa – commenta D'Introno - È stata un’esperienza interessante che ha condotto gli allievi a riflettere sui concetti di condivisione, linguaggio, creazione, improvvisazione e trasfigurazione musicale attraverso uno dei tanti modi di fare musica svincolati dalla consuetudine.

Spero che “My Mood, Your Mood” riesca a raccontare un viaggio attraverso la musica, una musica che non vuole collocarsi ma che vuol essere unicamente sintesi di condivisioni ed e esperienze».

L’iniziativa, aperta a tutti, è in programma per oggi (sabato 12 maggio) alle ore 20.30 nel Laboratorio Urbano di viale Ettore Fieramosca 169.