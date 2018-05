“Euterpe Best Music School”: tutti i nomi dei vincitori Copyright: Euterpe

Si è conclusa la sezione nazionale del concorso Euterpe: come sempre è riuscita a coinvolgere un grande numero di giovanissimi studenti delle scuole musicali italiane, nel clima festoso e allegro che solo i giovanissimi sanno creare.



Numerosi i componenti delle giurie che si sono alternate nella valutazione delle esecuzioni dei concorrenti, coordinate dal direttore artistico della manifestazione Francesco De Santis e presiedute dal pianista e compositore torinese Luigi Giachino: Sabrina Dente, Gabriella Muscas, Carmine Scarpati, Piero Catucci, Vito Vilardi, Francesco Di Puppo, Vincenzo Mazzone, Annibale Dambra. Tutti sono stati piacevolmente sorpresi dal livello di preparazione dei concorrenti.

Ad ottenere i punteggi più alti sono stati Giacomo Giulitti, Donatella Anelli, Gabriele Lastella, Luigi Quercia Pio, Francesca Patella, Manuela Varva e Paolo Loiodice tra i solisti di pianoforte. Tra i violinisti affermazioni per Katerina Roberta Nesta, Paola Orsini, Flavia Quaranta e la giovanissima Aurora Laera (di soli 5 anni). Tra i chitarristi Elena Pietroforte mentre tra i flautisti Rosalinda Balducci, Aurora Murro e Donatella Redavid.

Nella sezione di “Musica da Camera” successo per il quartetto di percussioni dell’istituto “Fieramosca” di Barletta e della Piccola Ensemble “Carella Forlani” (flauti e pianoforte).

Nella sezione dedicata ai cori ed orchestre scolastiche ottengono i premi l’orchestra dell’istituto “Scardigno- Savio” di Molfetta che si aggiudica un pianoforte digitale premio “Ignazio Civera” gentilmente offerto dal maestro Mario Valentino Scarangella, e a seguire l’orchestra “Monterisi” di Bisceglie che si aggiudica una cassa amplificata.

Il premio “Euterpe best music arranger” è stato assegnato al prof. Nino Bisceglie per il suo arrangiamento di “Oblivion” di Piazzolla mentre il premio “Best music composer” è stato assegnato ex aequo a: Astor Tango di Vincenzo Mastropirro e a ‘A tammurriata d’ ‘O munaciello di Patrizia Fanelli.

L’istituto comprensivo “Scardigno Savio” si aggiudica il premio “Euterpe best music school 2018, mentre alla docente Daniela Carabellese va il premio “Euterpe Best Music Teacher 2018”.

«Ora si aspetta la sezione Internazionale del concorso che quest’anno festeggerà la ventesima edizione e si terrà in ottobre dal 15 al 28 presso il teatro comunale» concludono da Euterpe.