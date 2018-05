Molti l'hanno confusa con il mercato settimanale, tanti altri - soprattutto chi è un po' più avanti negli anni - per un'occasione in cui uscire e incontrare amici di vecchia data. Di fatto la "Fiera di San Cataldo" allestita nel centro della città, tra corso Mazzini e largo Plebiscito, è piaciuta.

Ieri, nell'ultimo giorno in cui era possibile visitarla, tanti lo hanno detto ai microfoni di CoratoLive.it: gli apprezzamenti per l'iniziativa sono arrivati sia dagli espositori che dai cittadini, dai commercianti della zona e dai visitatori. E non si può fare a meno di ricordare anche l'approvazione registrata ieri dalle associazioni di categoria.

«La fiera ha portato un po' di vitalità sul corso - commenta la titolare di un negozio di oggettistica che ha preferito non essere ripresa nel video - L'unico disagio è stato il parcheggio, i clienti abituali hanno avuto più difficoltà ad arrivare e ritirare la merce acquistata. Di contro abbiamo visto entrare a curiosare più persone e questo, sicuramente, è collegato al fatto che la gente sia arrivata sul corso grazie alla fiera». Entusiasta anche uno dei pizzaioli della zona: «spero tanto che si ripetano iniziative del genere, per noi sono un grande aiuto».

C'è poi chi spera che «si estenda la parte di corso destinata all'esposizione per permettere la partecipazione anche di altri operatori, visto che in questa occasione tanti non hanno potuto partecipare per via dello spazio a disposizione». Molti gli espositori arrivati da fuori: Molfetta, Bisceglie ed Andria.

Di sicuro l'entusiasmo maggiore lo si legge nei commenti della gente: «la periferia è troppo distante per essere raggiunta a piedi, è necessario prendere i mezzi. Questa fiera in centro ci ha fatto ricordare i tempi del sabato mattina con il mercato. Per tanti era anche un luogo di incontro: non possiamo che augurarci che si torni a realizzarlo qui».