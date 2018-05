Per evitare incidenti: alla "De Gasperi" un incontro sulla sicurezza stradale

Domani alla "De Gasperi" si parlerà si rifletterà su "I Giovani e la sicurezza stradale". Dalle 9.15, nell'auditorium di via Sant'Elia 143, si svolgerà una iniziativa organizzata dal Lions Club Castel del Monte Host per gli alunni che frequentano la prima media. Una occasione fortemente voluta dal dirigente scolastico, Francesco Catalano, per promuovere la cultura della sicurezza stradale, informare e sensibilizzare i cittadini ed i minori sull’importanza dei propri comportamenti e delle proprie abitudini quotidiane in strada. La speranza è di orientarli alla ricerca di una maggiore sicurezza per sé e per gli altri.



Alla fine della manifestazione verranno distribuiti gadgets ricavati da resti di guard rail o di autovetture rimaste danneggiate a seguito di incidenti ed utili a richiamare l’attenzione sul tema.

La manifestazione vedrà la partecipazione di Colangiuoli Luigi della Motorizzazione Civile e del Comando della Polizia locale del Comune di Corato. Presenzierà l’officer distrettuale Antonio Cutruzzolà.