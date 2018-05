Affido o adozione? Il Centro di ascolto per le famiglie spiega tutte le differenze

Affidamento familiare e adozione: cosa sono? quali differenze ci sono? come si può accedere ai due istituti e quali sono i percorsi?

Proprio perché spesso si fa confusione tra due provvedimenti che in realtà hanno natura e funzioni molto diverse, il Centro di ascolto per le famiglie di Corato ha organizzato un incontro con Girolamo Aliberti, avvocato, mediatore familiare, esperto in legislazione minorile. L'appuntamento è per lunedì 14 maggio, alle 18, in Via Tuscolana 2.

Venerdì 18 maggio, invece, alle 17.30, la sede del Centro di Ascolto per le Famiglie di Ruvo (in via Martiri delle Foibe 29), ospiterà un incontro tematico con gli istruttori dell'ente di formazione "Due Mani per la Vita - Corato" sulle manovre di disostruzione ed RCP pediatrico e su come prevenire gli incidenti domestici.