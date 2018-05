Festa di Santa Rita, quest’anno sarà celebrata nella chiesa San Giuseppe

Quest’anno la novena dedicata a Santa Rita sarà celebrata nella parrocchia di San Giuseppe, a partire da domenica 13 maggio. Ad annunciarlo è don Gianni Cafagna: «una scelta motivata dai lavori di restauro che a breve interesseranno la chiesa della Risurrezione, detta dei Cappuccini».



La rettoria, che rientra nel territorio parrocchiale di “San Giuseppe”, verrà chiusa non appena incomincerà il restauro di tipo conservativo commissionato dall’Arciconfraternita del Sacro Monte di Pietà e finanziato per il 50 per cento dalla Cei attraverso i fondi dell’8x1000.

Dal 13 al 21 maggio ogni sera presso la chiesa di “San Giuseppe”, dopo la recita del Santo Rosario (ore 18), ci sarà la novena in preparazione alla festa di Santa Rita e alle 19 la Santa Messa con la meditazione a cura di don Dino Cimadomo.

Il 22 maggio, giorno della memoria liturgica di Santa Rita, ci saranno due celebrazioni eucaristiche (alle 9 e alle 19) durante le quali avrà luogo la tradizionale benedizione delle rose, simbolo della Santa della cause impossibili. Alle 20 circa, al termine della Santa Messa vespertina, la processione della statua di Santa Rita si snoderà lungo il corso cittadino.