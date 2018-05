Nasce il “Forum Salute per l’Ospedale di Primo Livello”. A darne notizia è Vincenzo Mazzilli, il coordinatore dei forum cittadini: «da Molfetta a Corato, da Bitonto a Ruvo, da Giovinazzo a Terlizzi, dobbiamo coinvolgere i cittadini di tutte le sei città e far conoscere il progetto».

Di seguito la nota ufficiale.

«Dopo la Carta di Ruvo, i mille problemi e ben due campagne elettorali, riprende il processo partecipativo iniziato l’11 ottobre 2016 al Palazzetto ruvese. Il cammino è lo stesso e identico lo scopo: individuare, tra i tre ospedali ancora esistenti sul territorio, quello più idoneo a divenire sede dell’ospedale unico.

E individuarlo con criteri oggettivi, svincolati da ogni altra logica che non sia la salute e i percorsi di sicurezza di tutti i cittadini del territorio che comprende le città di Corato, Molfetta, Giovinazzo, Bitonto, Terlizzi e Ruvo, con relative frazioni.

Sono stati 18 mesi in cui abbiamo lavorato molto e ottenuto l’impegno regionale a non declassare Molfetta e Corato a ospedali di base e riconvertire Terlizzi a struttura territoriale, diversamente da quello che era previsto. Tutto questo sarebbe già avvenuto senza il nostro impegno e quello dei tanti cittadini che ci hanno sostenuto e ci sostengono.

Ora però è il momento di concretizzare il risultato, facendo anche arrivare il nostro Progetto tra la gente che poco o nulla sa, o viene sistematicamente disinformata. Ribadiamo che a noi non interessano le eventuali ricadute politico-elettorali.

Noi del Forum, vogliamo semplicemente che il nostro territorio abbia ciò che non ha mai avuto, cioè un ospedale di primo livello, cioè completo ed efficiente, dotato di tutti i reparti e della rianimazione. Né più, né meno.

È un preciso diritto di tutti i cittadini: il diritto alla Salute e alla migliore assistenza sanitaria possibile, stabiliti dall’art. 32 della Costituzione e fatti propri dal DM 70 che disciplina il Piano di riordino sanitario regionale.

Non chiediamo altro e non ci accontenteremo di niente di meno. Ora è il momento di far arrivare questo semplice messaggio in tutte le case, capillarmente. Abbiamo bisogno di voi. Di te. Da Molfetta a Corato, da Bitonto a Ruvo, da Giovinazzo a Terlizzi, dobbiamo coinvolgere i cittadini di tutte le sei città e far conoscere il progetto attraverso i forum cittadini.

Entra nel Forum Salute per l’Ospedale di Primo Livello e comincia a diventare protagonista di una rivoluzione civile e sanitaria che mette al centro di tutto il Paziente e la sua Salute: la Salute di tutti. Basta lagnarsi di ciò che non va. Cominciamo a costruire insieme ciò che va, e che ci rende fieri. E assicuri, quando sarà il momento, di avere l’assistenza migliore. Perché come dice il leader del Progetto, il dottor Felice Spaccavento, “prima o poi saremo tutti pazienti”. Meglio, nel frattempo, costruire una Sanità migliore, che ci accolga e curi nel modo migliore. E già da oggi possa farlo per chi già oggi è nel bisogno.

Il nostro progetto in breve. Tre ospedali (Corato, Molfetta, Terlizzi), incompleti, carenti e senza rianimazione per un territorio popolato quasi come Bari ma otto volte più grande e con una morfologia ben più complessa.

Una situazione sanitaria in piena emergenza che va risolta accorpando le tre strutture in un Ospedale Unico, completo ed efficiente, e riorganizzando le altre strutture come sanità territoriale avanzata.

Per rispondere alla domanda di salute e di eccellenza sanitaria. Ora, subito. Perché la Salute non può aspettare. Iscriviti online al Forum per l'Ospedale Unico Di Primo Livello e dai la tua disponibilità a impegnarti per sostenere il Progetto Ospedale Unico nella tua Città. Segui la nostra Pagina OspedaleUnico su Facebook.

Per saperne di più consulta il nostro sito web o invia la tua formale adesione inviando una email al coordinatore dei Forum, Vincenzo Mazzilli: vimaservice.corato@libero.it».