Passione, forza di volontà e tanto tanto amore per la musica. Sono questi i pilastri su cui si fonda il primo EP del coratino Antonio Caputo, in arte Kaput Blue.

La carriera di Antonio inizia sin da bambino quando convinceva il padre a farsi riprendere mentre improvvisava un piccolo spettacolo in cui suonava e cantava. Ma da qui fin dove è arrivato oggi la strada è lunga. La collaborazione con Uponcue e Angapp Music è iniziata solo lo scorso agosto e solo dopo otto mesi arriva il suo primo EP di esordio “Far”.

«Erano tanti i brani che avevo scritto ma che, purtroppo, avevo accantonato nel cassetto sperando che un giorno, venissero considerati in maniera seria da qualcuno che avesse le mie stesse vedute –commenta il 24enne coratino - La chiamata che gli Uponcue mi hanno fatto è stata quella che aspettavo da sempre.

La loro capacità creativa viaggia a vele spiegate. Per questo EP abbiamo utilizzato elementi musicali comuni a brani attuali distorcendoli in modo da renderli autentici; d'altronde questa è una grande particolarità di Uponcue. Tutti i pezzi del puzzle si univano ed avevano una bella resa in una velocità pazzesca e così, si è aperto un mondo composto da generi musicali sperimentali e non tra cui Neo Soul, Future Groove e in parte Trap».

In una sola settimana dall’uscita su tutte le piattaforme di musica digitale come Spotify, iTunes, Amazon Music, il brano è già stato apprezzato da 4mila persone in tutto il mondo, prima di tutti Germania seguita dal Regno Unito.

Cosa c’è di Antonio Caputo in questo album e come mai hai scelto di diventare Kaput Blue?

«Nei miei brani c’è sempre qualcosa di Antonio, qualcosa di personale, sono esperienze provate sulla mia pelle ma anche da persone che mi sono vicine.

Ho scelto di usare un nome d’arte perché sentivo la necessità di dare alla mia musica un significato nascosto, ma che allo stesso tempo mi rappresentasse, attraverso il mio nome.

Blue perché è il colore che mi viene sempre in mente ogni volta mi trovo a comporre una canzone, il colore del mare. Se il bit avesse un colore per me sarebbe il blu. Aggiungendo Kaput, che in tedesco significa “rompere”, ho stravolto il significato anglosassone di blue da sempre associato alla malinconia, alla tristezza dandogli un’accezione positiva».

Perché hai dato il nome “FAR” al tuo EP?

«Il titolo “FAR” scritto volutamente in maiuscolo per calcarne il significato è un po’ la summa dell’intero album. Dopo averlo concluso cercavo un titolo che mi desse un senso complessivo, che accumunasse tutte le tracce. Ciò che le accomuna è la possibilità di andare lontano da qualsiasi pregiudizio, da qualsiasi imposizione sociale, allontanarsi rispetto a come le persone ti vedono, magari viaggiare con la persona che si ama, perché no. Evadere».

E tu vuoi andare “lontano”?

«Assolutamente sì, con la mia musica, con la mia passione. Voglio andare lontano con la mente, voglio abbattere qualsiasi limite mi imponga la vita, seguendo ciò che ho scritto nei miei brani».

Cosa puoi dirci del primo brano estratto dal tuo EP, “Booty Call” giusto?

«Esatto. È il primo dei quattro brani del mio album. “Booty call” ha una tematica molto attuale: racconta di relazioni filtrate. Il protagonista è un ragazzo, additato dalla cerchia sociale più vicina a lui come il solito prototipo da "botta e via" (traduzione di booty call), superficiale e senza alcuna capacità nel creare stabilità e serietà in una relazione. Si convince d'esser davvero così fin quando non si innamora seriamente. Ed è qui che comprende il funzionamento del muro che blocca l'approfondimento e la scoperta del vero amore oggi: tutto è causato dall'utilizzo di mezzi tecnologici che dissolvono il feeling, la vicinanza ed il calore vero di due amanti tramite l'utilizzo spicciolo di foto e chiamate “hot”».

Pensi che l’amore, l’amicizia, oggi funzionino così?

«Ahimè si, non sono assolutamente contro la tecnologia, anzi credo abbia un grande potenziale ma in certe cose come le relazioni umane forse sarebbe meglio darle un limite».

Nei prossimi giorni uscirà il video di “Booty Call”?

«Finalmente sì. Dopo il duro lavoro di realizzazione, ci siamo quasi. Un progetto lungo che ha coinvolto molte figure, non solo la mia etichetta musicale Angapp, che ringrazio tantissimo, ma anche gli Uponcue, i miei produttori.

La regia è stata curata da Domenico De Feudis, regista romano di cinema. Ha un ambientazione tutta anni ottanta dal set, agli strumenti di scena fino ai costumi che danno proprio il senso di ciò che volevo esprimere attraverso il brano. Non voglio anticiparvi molto, seguitemi e vi terrò aggiornati».

Progetti futuri?

«A fine mese uscirà un nuovo singolo dal titolo “Udk”; sto già componendo un nuovo album in uscita l’anno prossimo e chissà magari anche un tour di “FAR” se i numeri saranno buoni».