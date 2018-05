Il benessere dei più piccoli è “Tutto in un abbraccio”

Si chiama “Tutto in un abbraccio” l’associazione nata negli scorsi mesi con la volontà di creare uno spazio dedicato alle famiglie. «Sosteniamo la genitorialità promuovendo attività educative e ludiche all’insegna della condivisione e della cultura del benessere sempre in un clima di non giudizio e di gioia» spiegano le fondatrici, Carmen Centrone e Valentina Perrone.

Per perseguire gli obiettivi legati al benessere dei più piccoli e dei loro genitori, l'associazione ha messo a punto una serie di attività per il mese di maggio. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative è possibile seguire anche la pagina facebook di “Tutto in un abbraccio”.

Di seguito il programma dettagliato.



Venerdì 4 e 11 maggio ore 18.00

Mammalisa

Laboratorio di giocattoli fai date. A cura di Carmen Centrone.

I genitori potranno cimentarsi nella creazione di giocattoli utilizzando materiali semplici e oggetti di uso comune. Non sono richieste particolari doti manuali.

Sabato 5 maggio

ore 10.30

Coccola olfattiva

Laboratorio esperienziale per bambini di 2-3 anni. A cura di Carmen Centrone

ore 18.30

Abbraccio sonoro

Laboratorio esperienziale per bambini di 1-2 anni. A cura di Nunzia Merra, pedagogista clinico, e con Carmen Centrone, attrice

Martedì 8 e 22 maggio ore 18.00

Yoga per bambini

Rivolto a bambini da 3 a 5 anni. A cura di Carmen Centrone, metodo Balyayoga

Mercoledì 9 e 23 maggio ore 18.00

Yoga per bambini

Rivolto a bambini da 6 a 10 anni. A cura di Carmen Centrone, metodo Balyayoga

Giovedì 10 maggio (orario da concordare con il gruppo)

Corso di massaggio infantile

Rivolto a bambini da 0 a 12 mesi. A cura di Valentina Perrone e Carmen Centrone.

Un’arte antica che attraverso il contatto crea un legame profondo con il proprio bambino. Aiuta i genitori ad ascoltare, capire e interpretare il suo linguaggio e ad accompagnare, proteggere e stimolare la crescita e la salute del nostro bambino.

«Il massaggio del bambino è semplice, ogni genitore può apprenderlo facilmente con i nostri corsi. Inoltre è flessibile e si può adattare alle esigenze del bambino, fin dai primi giorni di vita e durante le diverse fasi della sua crescita. Il nostro compito – spiegano Valentina Perrone e Carmen Centrone - è quello di insegnare ai genitori il massaggio e a coltivare questa pratica soprattutto a casa, il luogo più intimo e accogliente per eccellenza tutte le volte che lo riterranno opportuno perché riteniamo che l’istinto innato del genitore sia la chiave per accudire al meglio il proprio bambino».

Sabato 12 maggio ore 10.30

Abbraccio sensoriale

Laboratorio esperienziale per bambini di 1-2 anni. A cura di Carmen Centrone

Domenica 13 maggio ore 11.00 – 13.00 e 18.00 – 20.00

Mammalisa in mostra

Esposizione di ritratti, disegni e oggetti realizzati dai bambini e dai genitori durante i laboratori.

Ingresso gratuito

Martedì 15 maggio ore 21.00

Come vivere felici e in salute con quattro semplici mosse. Con Flavio Leonori – health & nutritional coach

Venerdì 18 maggio ore 18.00

Il teatrino del riciclo

Laboratorio di giocattoli fai da te. A cura di Carmen Centrone

Sabato 19 maggio ore 18.30

Coccola sonora

Laboratorio esperienziale per bambini di 2-3 anni. A cura di Nunzia Merra, pedagogista clinico e con Carmen Centrone, attrice

Venerdì 25 maggio ore 18.30

Allattare è facile se sai come farlo

Un incontro con Rossella D’Oria l’ostetrica rivolto alle future e neomamme