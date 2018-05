Riparte l'iter per l'ospedale unico, via libera alla commissione tecnica

È “un 5 maggio da incorniciare” quello di oggi, per Felice Spaccavento e per il Comitato che da anni insieme a lui si impegna per l’individuazione dell’ospedale unico di primo livello nel nord barese.

«Il Presidente Emiliano - scrivono - conferma tutti gli impegni. Nel corso di un incontro oggi a Bari abbiamo avuto piena rassicurazione sui due punti che abbiamo portato alla sua attenzione.

Il Pronto Soccorso di Terlizzi non chiuderà. È stato incluso per errore tra i Ppi. Verrà salvaguardato. E poi riparte e andrà celermente a conclusione l'iter partecipativo per l'Ospedale Unico, sancito con la Carta di Ruvo nel 2016.

Inoltre è stata confermata la creazione di una Commissione che porterà avanti l'intero processo fino alla sua conclusione.

Un 5 maggio importante. A scuola è il giorno dell'"Ei fu, siccome immobile", per noi è il giorno in cui tutto si rimette finalmente in moto. Ne siamo felici e volevamo condividere le belle notizie con voi».