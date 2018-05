L’endometriosi, tutti i segreti di una malattia sconosciuta che colpisce le donne

Conoscere quella che per molti è una perfetta sconosciuta, una malattia che in Italia colpisce 3 milioni di donne e nel mondo ben 150 milioni: l’endometriosi. Con questo obiettivo Ape Onlus (Associazione Progetto Endometriosi) ha organizzato un incontro anche a Corato, nella biblioteca comunale “Matteo Renato Imbriani”.



Per far luce sulla patologia l’11 maggio, alle ore 17.45, interverranno gli esperti: Stefano Scarperi, responsabile ambulatorio endometriosi dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, ginecologia b – chirurgia pelvica mininvasiva; Angelo Giannelli, specialista in ostetricia e ginecologia, ospedale di Corato, Stefania Palmisano di Cittadinanzaattiva, coordinatrice regionale del tribunale per i diritti del malato – Tdm e Jessica Fiorini, vicepresidente Ape Onlus. A moderare il dibattito sarà Alessia Menegatti, del consiglio direttivo Ape Onlus.

«Si parlerà anche di tutele, di Lea e della loro entrata in vigore sul territorio nazionale e in particolare in Puglia» precisa Jessica Fiorini.

Dal 2005 l’Ape Onlus - un gruppo di donne affette da endometriosi che si basa sul reciproco sostegno, conforto e aiuto - è impegnata nell’importante campagna di sensibilizzazione per informare e aiutare le donne ad affrontare questa malattia dolorosa e invalidante. La presidente è Annalisa Frassineti, membro del Consiglio Direttivo e Referente del gruppo di Forlì-Cesena-Ravenna. Incontri di sostegno, conferenze pubbliche, cene sociali, formazione nelle scuole, tavoli informativi sono tra le iniziative organizzate in tutta Italia dalle sue volontarie.

«L’endometriosi – scrivono da Ape onlus - cambia radicalmente la vita: può occludere le tube, creare aderenze, distorcere gli organi riproduttivi; provocare dolori forti durante il ciclo e l’ovulazione, dolori durante o dopo i rapporti sessuali, dolore pelvico cronico, cistiti ricorrenti, perdite intermestruali e colon irritabile.

È una malattia cronica di cui non si conoscono le cause. È difficile da diagnosticare e non esistono cure definitive, né percorsi medici di prevenzione. Chi ne soffre si sente spesso smarrita, con l’autostima sottozero e i rapporti sociali, la vita di coppia e il lavoro messi a dura prova».

È fondamentale parlarne, per accorciare i tempi della diagnosi e fare in modo che le donne possano rivolgersi a centri specializzati e medici che sappiano trattare la patologia».

La partecipazione alla conferenza dell’11 maggio è aperta a tutti e gratuita, è gradita però la conferma mandando una mail a bari@apeonlus.com

Per ulteriori informazioni su Ape è possibile rivolgersi al numero 329 3449704, scrivere all’indirizzo info@apeonlus.com o visitare il sito web ufficiale: www.apeonlus.it