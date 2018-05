Per la Fidapa Bpw Italy di Corato il mese di Maggio si apre con l’annuale “Cerimonia delle Candele”, tra i fiori e i colori del Parco dell’Alta Murgia. Proprio questo sarà il file rouge che legherà tutte le iniziative della sezione in programma per la seconda edizione del Maggio in Fiore che si terrà dal 18 al 20 maggio.

La location scelta è Posta Mangieri, un’antica struttura rurale immersa nella natura, restaurata conservando i materiali originali, dagli interni sobri ed eleganti.

Nata nell’inverno del 1942, in un momento tragico della storia dell’Europa e del mondo, la Cerimonia delle Candele fu istituita dalla presidente fondatrice Léna Madesin Phillips col fine di richiamare, attraverso un simbolo concreto, uno degli obiettivi della federazione: stabilire dei legami di amicizia con le donne di tutto il mondo. Così, durante i giorni più cupi della Seconda Guerra Mondiale, ogni nazione venne rappresentata da una sua delegata e da una candela accesa, che rimaneva spenta qualora il paese si trovava in stato di guerra. Con questo gesto, Léna Madesin Phillips mise in luce le sofferenze dell’Europa e mantenne viva la fiamma della speranza in tutte le donne che, nel mondo, erano vittime di ingiustizia ed erano private della loro libertà a causa dei conflitti.

Oggi questo rito rivive attraverso un momento suggestivo ed istituzionale che si svolge secondo un rigido protocollo, nel corso del quale sono accese, in sequenza, le candele simboliche della Federazione.

Alla Cerimonia parteciperanno Giulia Galantino, Tesoriera Nazionale; Emiliana Trentadue, Tesoriera Distrettuale; Eufemia Ippolito, BPW Legal Advice Task Force Chair, BPW International Projects Experts Leader, Past President Nazionale; Massimo Mazzilli, Sindaco del Comune di Corato.

Nel corso della serata saranno presentate le nuove socie della sezione Fidapa di Corato «in uno spirito di rinnovamento della fede associativa, confermeranno il proprio impegno a favore dei diritti delle donne» scrivono dalla sede locale.