Il rap continua ad unire ed appassionare tanti giovani coratini. Nei giorni scorsi è uscito "Fck Babylon", un nuovo video - diretto da un altro coratino, Giuseppe Mattia - che vede protagonisti Jo Naitz e Chef.

«Nel nostro genere - spiega Chef - le collaborazioni rappresentano la possibilità del confronto continuo e della crescita. Nel specifico io e Jò Naitz siamo amici di vecchia data, l’ho visto crescere sia artisticamente che come persona. Per "Fck Babylon" ho scritto una mia strofa».

La produzione musicale del brano è affidata a V5K che ormai lavora a stretto contatto con Jo Naitz.

«La definirei una forte denuncia sociale contro il sistema mondiale politico e bancario - commenta Jo Naitz - Insieme a chef mettiamo a nudo tutto ciò succede ogni giorno nel nostro paese in primis e poi sul nostro pianeta. Parliamo anche delle conseguenze che noi comuni mortali siamo costretti a subire. Il ritornello rivendica la libertà che ad ognuno di noi spetta, quella per cui siamo nati».

Concetti che forse (sbagliando) non ci si aspetta da un giovane di appena 22 anni. Jò Naitz «o anche Notti Fyah», è il nome d'arte di Giovanni Valente: «insieme a molti artisti della scena coratina sono un solido passionario della musica, nello specifico del rap e raggae» racconta.

«Munito di carta e penna» ha cominciato a scrivere i suoi primi testi nel 2012, ritagliandosi la sua piccola fetta sulla scena barese «grazie anche a svariati live». Nel 2015 si è affiancato al collettivo coratino Kaidposse: «crew di rapper, produttori, videomaker giovanissimi e persone che nella musica ci sguazzano da quasi 20 anni: per esempio Chef».

Nel corso degli anni, Jò Naitz ha trovato quella che lui stesso definisce «una grande fonte di ispirazione» e ha dato vita al suo progetto "Fyah" di cui il secondo volume é uscito poche settimane fa, disponibile su spotify e su tutti i digital store.

Anche per Chef - un veterano del genere - in arrivo altre novità: «sono alle prese con il nuovo disco "Campione". Il primo singolo estratto è "Udk", e vede protagonista anche Kaput Blue: sarà una produzione Syncro, registrato presso Trumen Records Torino. Preferisco non svelare altro per il momento, con un pizzico di sana scaramanzia: di certo per ora posso dire solo che l’uscita è prevista per la fine mese».