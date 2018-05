All’Oasi la “Giornata diocesana del malato”

Sabato 5 maggio sarà il Santuario Madonna delle Grazie ad accogliere la 20esima Giornata diocesana del Malato.



Sul tema tratto dal Vangelo di Giovanni «Mater Ecclesiae: “Ecco tuo figlio... Ecco tua madre.. E da quell'ora il discepolo la prese con sé”» si articolerà un ricco programma di appuntamenti.

Si inizierà alle 16 con l’accoglienza dei partecipanti. Alle 16.30 la recita del Santo Rosario meditato e le confessioni.

Alle 17.30 sarà il vescovo D’Ascenzo a celebrare l’eucarestia, con il conferimento del Sacramento dell’Unzione degli infermi.

Alle 19 é prevista la processione eucaristica e la benedizione degli ammalati. A seguire un momento conviviale di festa e animazione.

“La 20esima Giornata Diocesana del Malato – spiega Don Francesco Ferrante, Direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della Salute - non è solo un importante momento per raccogliersi in preghiera con il nostro Arcivescovo, ma soprattutto occasione per ricordare quanto si è fatto e si continua a fare per sensibilizzare il popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa società civile, alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi. La Beata Vergine Maria di Lourdes, interceda per noi e doni conforto ai fratelli malati”.

È prevista la partecipazione di cappellani ospedalieri, sacerdoti, diaconi e religiosi/e operanti nel settore o assistenti, rappresentati delle associazioni di volontariato e oo.ss. e i referenti parrocchiali o coordinatori dei Ministri straordinari della santa Comunione.