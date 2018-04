Arrivano le fioriere antisfondamento

Verranno posizionate su piazza Cesare Battisti, piazza Vittorio Emanuele, piazza Sedile, largo Plebiscito e via Roma-intersezione via Duomo.



È qui che verranno collocate le nuove fioriere antisfondamento che la giunta comunale ha deciso di "dare in adozione".

Si tratta di un particolare tipo di arredo urbano, necessariamente “antisfondamento” per le precauzioni anti-terrorismo richieste dalle linee guida ministeriali: saranno in pratica delle strutture in acciaio ad ospitare piante e fiori a delimitare le principali strade piazze cittadine frequentate giornalmente da tante persone, ma di davvero “particolare” avranno anche altro.

Utilizzando lo specifico Regolamento Comunale saranno infatti letteralmente “adottate” per un anno da altrettante ditte ed aziende coratine, che ne cureranno la manutenzione (la piantumazione di piante e fiori stagionali o di piante tipiche del territorio), l’irrigazione e la concimazione, apponendo una targa di riferimento per ciascuna fioriera.

Inoltre, due ulteriori fioriere saranno di tipo “circolare” con seduta, e verranno posizionate nei pressi di Corso Garibaldi di fronte alla Chiesa di Santa Maria Greca, in sostituzione di quelle in vecchie in cemento; le due fioriere e i coprisedili in legno delle panchine metalliche in piazza Cesare Battisti, sono state concesse in uso gratuito temporaneo dalla ditta Metalsider di Corato.