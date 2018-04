Disastro ferroviario, il monumento in memoria delle vittime sorgerà in piazza Almirante

Il Monumento dedicato alle 23 vittime dell’incidente ferroviario del 12 luglio 2016 verrà realizzato in piazza Almirante. Lo ha deciso la giunta comunale.



Come si ricorderà, la Città Metropolitana di Bari, per onorare la memoria delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto sulla tratta Andria-Corato, ha indetto un pubblico concorso per la progettazione e la successiva realizzazione di un Monumento in Loro memoria, con l’intento di collocarlo in una piazza del Comune di Corato.

L’amministrazione, dopo aver analizzato una serie di luoghi ritenuti idonei alla collocazione dell’opera, sentita anche la competente Commissione Consigliare, con un atto di indirizzo ha indicato Piazza Almirante come area all’interno della quale prevedere l’ubicazione del monumento che verrà realizzato, in quanto gli spazi consentono non soltanto l’installazione della struttura ma anche momenti di condivisione per ricordare le vittime dell’incidente.

L’installazione dell’opera non comporterà il cambiamento dell’intitolazione della piazza.