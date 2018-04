Lettera al “papà frettoloso”: “Mio figlio non sceglie la disabilità, tu scegli dove parcheggiare”

Il tempo passa, la mancanza di sensibilità e rispetto civico restano. Più volte sulle pagine di CoratoLive.it hanno trovato spazio le voci dei disabili o anche semplicemente delle mamme che escono con i passeggini e non riescono a scendere e salire da un marciapiede all’altro.



Questa volta però si è andati ancora oltre, vicino all’ingresso della scuola “Fornelli”.

Un “papà frettoloso”, così come lo ha chiamato Maria Teresa Cataldo, ha pensato di parcheggiare la sua auto nello spazio riservato ai disabili. E poi, oltre al danno, la beffa. O meglio “lo sbuffo”, quello che il “papà frettoloso” ha rivolto a mamma Maria Teresa quando gli ha chiesto di spostare l’auto. La donna non aveva fatto quella richiesta a caso: doveva prendere suo figlio Simone da scuola, lui si sposta solo in carrozzina.

Dell’episodio la mamma ha scritto su facebook, con un obiettivo specifico: come "una lettera aperta" per far capire “quanto sia importante trovarli liberi quei parcheggi”. Volutamente “l'ho pubblicato senza filtri sulla privacy, per farlo arrivare a più persone” ci risponde mamma Maria Teresa.

Cosa é accaduto dopo quel post?

“C’é stata tanta solidarietà su Facebook, spero si traduca anche in un maggior rispetto delle regole di educazione civica nella vita reale. Quel papà non l’ho più incontrato, spero che il post sia arrivato anche a lui e ci abbia riflettuto.

Vorrei che le persone capissero che gli stalli non vanno occupati non per il timore di una multa ma perché occupandoli anche solo ‘per un minuto’ si comprime la libertà di un'altra persona che non è libera di camminare, di vestirsi o di fare qualunque altra cosa da sola. E se un'altra persona non è libera, è la libertà di tutti - disabili e non - che viene mortificata”.

“Lunedì 23 aprile. 13.30. Scuola fornelli. Mi dirigo verso il parcheggio riservato, vedo un'auto che esce dalle strisce gialle, non vedo il contrassegno disabili.

Martedi 24 aprile.13.30. Scuola Fornelli. Stessa auto, questa volta il conducente sta parcheggiando nello stallo riservato (per chi non lo sapesse ci sono due stalli riservati, per auto con contrassegno). Il signore, un papà sicuramente, scende dall'auto e si dirige verso entrata principale della scuola, lo raggiungo "mi scusi, ma ha il contrassegno? Questo è uno stallo per disabili. Lui: "no, ma mi serve solo un minuto". Io: “anche io devo prendere mio figlio, che è disabile, il parcheggio mi serve".

Il signore scocciato sbuffa e mormora qualcosa e va a spostare l'auto.

Parcheggio, e mentre entro a scuola, vedo il papà scocciato che rientra in macchina, dopo aver preso la sua bambina, una bella bambina che può camminare.

Ora, io non voglio scrivere parole rabbiose, voglio praticare la gentilezza, voglio pensare che sarà la gentilezza, a cambiare il mondo. E quindi papà frettoloso, voglio dirti che io ti capisco. Capisco che magari andavi di fretta, era tardi, e la tua bambina ti aspettava. Magari avevi i minuti contati, perché si sa, abbiamo tutti giornate frenetiche, magari ti aspettava un pranzo veloce, magari poi dovevi correre in ufficio, o portare la tua bambina a danza, o a basket, o dal dentista.

Ma vedi, quello che avrei voluto dirti è che anche le mie giornate, e quelle di Simone, mio figlio, sono così. Il martedì in particolare, è un bel casino. Pensa, papà frettoloso, che oggi Simone alle 8.00 era già al centro di fisioterapia. Poi di corsa a scuola. Io poi corro in ufficio. E alle 13.30 correvo a prenderlo. Perché dopo un pranzo veloce, dovevamo correre per andare a fare altra fisioterapia a 15 km da casa. Vedi, caro papà, è tutta una corsa. Ma Simone non corre. Manco cammina.

Qualche passo se lo fa, riesce a farlo con dei tutori. Ti posto anche una foto, così ti fai una idea. Per il resto Simone viene trasportato con un passeggino posturale, o si muove con un deambulatore. Anche di questi ti posto una foto, magari ti fai una idea. Ti renderai conto da te, che sono ausili pesanti da spostare, e per inciso, Simone di suo è un colosso di bambino, che già a prenderlo in braccio è un bel lavoro. Quindi, caro papà, quei stalli non sono un privilegio, ma una piccola agevolazione per chi come me spinge un passeggino posturale, o per chi è seduto su una carrozzina o per chi, per spostarsi ha bisogno di tutori o stampelle.

Magari pensaci, la prossima volta che stai per occupare uno stallo. Che la distrazione, o l'errore dettato dalla fretta, io lo capisco pure, ma lo sbuffare, o dire "solo un minuto" al genitore che ti mostra il contrassegno disabili... beh questo è più difficile da digerire anche per una mamma gentile come me. Mio figlio non ha scelto di nascere disabile, tu puoi scegliere dove parcheggiare.

Questo post è per tutti quelli che occupano i parcheggi riservati. Non sbuffate quando una come me, vi chiede di spostare la macchina. Se la vostra giornata è pesante, la nostra non è da meno. E se praticate gentilezza, vedrete che qualcosa di buono vi torna indietro.

Buona giornata papà frettoloso, spero che questo post ti arrivi, anche se non ti conosco, e spero anche che i nostri figli possano essere adulti in un mondo con più empatia”.