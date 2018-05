La città si riempie di “Vespe”

Il 13 maggio Corato si riempie di “Vespe”. Tantissimi appassionati si daranno appuntamento alla “Gimkana Vespa club d’Italia”: l’appuntamento sportivo è inserito nel calendario del Vespa Club d'Italia come prima prova del Campionato interregionale Puglia e Basilicata e come quarta del Campionato Coppa Italia.

A partire dalla 8 si potranno confermare le iscrizioni in via Santa Maria angolo via San Silvestro (vicinanze stazione di servizio Madogas). La prima manche inizierà alle 9.30, la seconda alle 11. Per le premiazioni bisognerà attendere le 12.30.

«Una giornata piacevole da trascorrere insieme, divertendoci tra slalom, curve ed ostacoli» scrivono gli organizzatori.

È possibile richiedere ulteriori informazioni al numero 347.9180373 oppure scrivendo all’indirizzo email corato@vespaclubitalia.it o recandosi presso la sede del Vespa club di Corato, in via Carmine 45.