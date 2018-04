Le mamme si mobilitano: «Da Corato preghiere e palloncini al cielo per Alfie Evans»

Una messa e dei palloncini bianchi che voleranno verso il cielo. Con questi due "modalità", semplici ma significative, due mamme di Corato hanno pensato di far arrivare un gesto di affetto alla famiglia del piccolo Alfie Evans. Avrebbe compiuto due anni il 9 maggio, se solo una grave e ignota patologia neurodegenerativa non gli avesse tolto la vita.



Della storia del bimbo di Liverpool sono piene le pagine di cronaca dei giornali di tutto il mondo: "Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno" ha scritto sua mamma Kate, nella notte tra venerdì e sabato, alle 2.30. "Il mio gladiatore ha posato lo scudo e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene ragazzo mio" ha detto dal canto suo il padre, Tom.

La malattia aveva "spento" una parte del suo cervello, pur senza ridurlo mai all'incoscienza totale. I medici dell'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool, convinti che non ci fosse più nulla da fare e che ogni cura fosse ormai "inutile", hanno deciso di "staccare la spina" il 23 aprile. Un atto a cui i giovanissimi genitori si sono opposti fin da subito, ma senza riuscire a spuntarla. Kate e Tom hanno anche intrapreso una battaglia legale e di opinione pubblica, durata quasi sei mesi, che purtroppo non ha sortito gli effetti sperati. Non sono serviti nemmeno i ricorsi alla Corte Suprema di Londra, né quella alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo. Vani anche gli appelli del Papa e la concessione della cittadinanza italiana per motivi umanitari, decisa il 23 aprile sullo sfondo della disponibilità del Bambino Gesù di Roma e del Gaslini di Genova di continuare a dare assistenza al piccolo su richiesta del papà e della mamma.

«Abbiamo saputo immediatamente della morte di Alfie perchè stavamo seguendo la vicenda attraverso i social - dichiarano Lonia Calvanio e Imma Tedone - Da mamme di bimbi piccoli abbiamo avvertito sulla nostra pelle il dolore per la sua scomparsa. Nessun bimbo innocente dovrebbe mai vivere queste terribili esperienze, possiamo solo immaginare la sofferenza di Kate e Tom e volevamo in qualche modo essere loro vicine».

L'idea iniziale «era quella di una iniziativa in piazza» ma «i tempi si sarebbero allungati per via della autorizzazioni necessarie». Da qui l'idea della messa, resa possibile grazie alla disponibilità del parroco di San Gerardo. «Domani, lunedì 30 aprile, sarà lì che vivremo questi due momenti. La messa inizierà alle 8 e sarà celebrata da padre Francesco. Subito dopo lasceremo che i palloncin bianchi raggiungano Alfie in cielo».

Chiunque volesse unirsi o collaborare in qualche maniera potrà farlo direttamente domani o scrivendo all'indirizzo redazione@coratolive.it, alla pagina facebook di CoratoLive.it o tramite WhatsApp al numero 3892.170.180.