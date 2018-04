Il primo maggio #iorestoaCorato

Un modo per trascorrere in città una giornata di festa. A questo ha pensato l’Asd Buena Vista in collaborazione con l’After con un brunch all’aria aperta nella centralissima piazza Sedile, a base di musica e colori.

«Molto spesso i coratini scelgono di migrare nei paesi limitrofi in cerca di eventi particolari ed interessanti; #iorestoaCorato nasce per sovvertire questa tendenza e per portare, giovani e non, a rivalutare la nostra città. L’idea è quella di sviluppare un vero e proprio progetto con una serie di eventi collaterali» spiegano gli organizzatori.

Come funziona?

«È sufficiente prenotare il proprio spazio e portare da casa tutto l'occorrente per allestire una tavola tra amici (tavoli, sedie, bicchieri, piatti e posate).

Noi ti forniamo la tovaglia colorata, tu dovrai solo pensare a renderla ricca di colori e vitalità.

Per partecipare è richiesto un dress code a tema floreale che contribuisca a rendere colorata e spensierata la giornata. Inoltre è gradita la prenotazione ed è richiesta una quota di partecipazione di 2,50 euro a persona in cui sono inclusi: tovaglie a tema, ticket e riduzioni.

L’allestimento dei tavoli partirà dalle ore 12 in piazza Sedile.

A conclusione dell’evento ognuno è pregato di sparecchiare e portare via i rifiuti nel rispetto dell’ambiente e dell’etichetta».

Per prenotare

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 346. 67 92 775 o inviare una mail a iorestoacorato@gmail.com., alle pagineFacebook ed Instagram #iorestoacorato.

«Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor gold - concludono gli organizzatori - Kabà, Granoro, Ausonia Vivai, Torrevento, La baguetterie, YoGold, Meditrans, Zurich Assicurazioni, Mozzarilandia ed I.ME.VI. Media partner: CoratoLive.it».