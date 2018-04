Figli e nipoti di tanti partigiani, almeno 112. I coratini sono anche questo ma, purtroppo, non lo sanno. Così come non lo sa l’Italia, che ha sempre pensato che ai meridionali poco importasse della liberazione dell’Italia dal nazifascismo di cui oggi si celebra il 73esimo anniversario.

Ieri lo ha rivelato Giacomo Desiante, un ricercatore originario di Gravina in Puglia. Ad invitarlo a Corato sono stati Corrado De Benedittis, Beniamino Marcone, Roberto Ferrante ed Ezio Falco. Quattro coratini che si sono posti un obiettivo preciso: «ridare centralità alla festa del 25 aprile, da troppo ridotta ad una celebrazione obbligata dagli eventi ma di cui si è perso il senso. Per ritrovare il valore del nostro Paese nato contro l’antifascismo, perché gli animi si smuovano e ci si ritrovino intorno ai valori della libertà e della dignità della persona».

Quella di Giacomo Desiante è una «ricerca ancora in itinere, ci vorrà circa un altro anno per poterla definire conclusa». Parte proprio dalla consapevolezza che i «massimi storici nei loro saggi escludevano la partecipazione del sud» il bisogno di indagare più a fondo.

«In Piemonte – spiega Desiante - ci sono circa 700mila fascicoli non ordinati che “raccontano” dei partigiani. Da quando è stato possibile studiarli, sono riuscito ad individuare 112 nominativi coratini: un numero elevatissimo, visto il totale degli abitanti dell’epoca, che oggi ci permette di parlare del “caso Corato”. Potrebbero essere molti di più: molti nati a Torino sono figli dei primi migranti, originari quindi del sud Italia».

Un grande ruolo lo ebbero le donne: «tra gli elenchi spiccano le tre sorelle De Palma molto giovani, la piccola 15 anni. Questo è anche il segno di quanto l’Italia fosse pronta, nel 1919, all’emancipazione femminile come gli altri stati europei. È stato il fascismo a ritardarne il processo, ha fatto da cane da guardia al blocco rivoluzionario» precisa Desiante.

Tra le tante storie di partigiani coratini, lo storico sceglie quella di Filippo Loiodice a cui, in Piemonte, sono dedicate anche le strade.

Della sua storia Desiante racconta nel video che vi proporremo a breve e con la lettera di Nunzia, sua figlia. Una epistola spedita ai nonni, quando la ragazza ha solo 13 anni. «Il 24 marzo 1944 – scrive Nunzia – papà è stato ucciso dai vigliacchi fascisti.

Potete immaginare che dolore sia stato per noi. Questa maledetta guerra ha portato il lutto in tante famiglie. Papà viveva solo per la sua idea e non ha potuto vedere il suo sogno realizzato. Ora lui sorride da lassù vedendo che la sua vita non è persa in vano. “Mi lascio uccidere piuttosto che fare ciò che loro dicono” affermava».

L’appuntamento di oggi è con “Il bus della Liberazione!”

Alle 10.30, dopo la celebrazione istituzionale, l’appuntamento è dinanzi al Comune di Corato, per la precisione sotto la lapide alla memoria della Resistenza ubicata vicino al portone d’ingresso.

Dopo un breve momento di riflessione, si partirà alla volta di Murgetta Rossi, sulla Corato-Spinazzola, luogo dell’eccidio nazista, in cui il 10 settembre 1943, furono trucidati, dai tedeschi, 22 soldati e 5 civili italiani, caduti in un’imboscata.

Ai piedi della stele che ricorda il tragico evento saranno lasciati dei fiori in segno di riconoscenza e di impegno a preservare la memoria storica di come dalla tragedia del nazifascismo si sia usciti attraverso l’impegno, la mobilitazione e il sacrificio di tanti, uomini e donne, militari e civili, giovani, adulti e anziani, credenti e laici. L’escursione sarà guidata dal giornalista Roberto Ferrante. Si farà ritorno a Corato intorno alle 13.