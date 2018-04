Al servizio delle mamme, in ospedale arriva “Un’ostetrica per amica”

“Mamma come mi diverto”. L’Unità operativa complessa di ostetricia-ginecologia dell’Ospedale “Umberto I” di Corato ha scelto di chiamare così la manifestazione che si terrà in reparto il 12 maggio dalle 10 alle 20. La giornata è organizzata in collaborazione con Adisco, l'associazione delle donatrici italiane sangue cordone ombelicale, sezione territoriale di Corato.



Si inizierà con la presentazione della Carta dei Servizi pubblicata il 3 aprile scorso sul sito Asl Bari come documento di comunicazione tra il reparto di Ostetricia-Ginecologia di Corato e il cittadino. L’obiettivo è fornire indicazioni relativamente ai servizi erogati, alle modalità di accesso alle prestazioni, ai riferimenti logistici e al personale dell’Unità operativa. La Carta dei Servizi a breve sarà disponibile in forma cartacea e in seguito verrà distribuita, nei consultori territoriali, negli studi medici e nelle farmacie di zona.

La giornata proseguirà con la presentazione dello sportello informativo, intitolato “Un’ostetrica per amica”, un nuovo spazio, gratuito, dedicato alle donne di tutte le età, nel quale le ostetriche dell’Umberto I, metteranno a disposizione le loro conoscenze attraverso consulenze personalizzate relative ai temi dell’adolescenza, della gravidanza, dell’allattamento e della menopausa.

«Si tratta di un punto d’ascolto, dove le donne saranno libere di esprimere i propri bisogni e le proprie scelte riguardo la propria salute e la propria sessualità, trovando rispetto, accoglienza e solidarietà da parte del personale» spiega il dirigente medico responsabile, Lucio Nichilo.

“Mamma come mi diverto” si articolerà in diversi momenti e vedrà l’intervento di diversi esperti. “L’Ostetrica Ascolta” servirà per permettere alle future mamme e neomamme di incontrare le ostetriche e chiedere loro ogni informazione circa la gravidanza, il parto e l’allattamento.

Parallelamente, alle 10.30 e alle 16.30, la maestra Annamaria Zaza della scuola “Arte e Balletto” eseguirà una lezione dimostrativa di Pilates alle donne in gravidanza, con prenotazione; alle 11.15 il maestro Saverio Falco della scuola di Iyengar Yoga Shanti di Molfetta e dell’associazione “Il Germoglio” di Corato, eseguirà una lezione dimostrativa di yoga in gravidanza, con prenotazione.

In concomitanza, l’operatrice Valentina Scimonelli sarà a disposizione delle donne in gravidanza e dei bambini per esercitare la sua opera in massaggio di drenaggio bioenergetico e di riflessologia plantare.

La giornata sarà allietata dalla partecipazione dell’Associazione “Nati Per Leggere” di Corato: al mattino, le volontarie dedicheranno uno spazio a letture condivise con mamme e bambini, mentre nel pomeriggio la dottoressa Cialdella curerà “I benefici della lettura in età precoce”.

Inoltre, sarà presente durante tutta la giornata lo spazio “Io e te: un’impronta d’amore!” espressioni d’arte dove mamme e bambini decoreranno le impronte realizzate dall’artista Nica Cialdella.

Chiuderà la giornata l’Adisco di Corato: la presidente Nunzia Bevilacqua e le ostetriche dell’ospedale “Umberto I” premieranno i piccoli donatori di sangue cordonale con le loro mamme.

Le sessioni di Pilates e di Yoga sono a numero chiuso, è obbligatoria la prenotazione al numero 080.3608569.