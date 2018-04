Piazza XI febbraio, via i sigilli dal cantiere

Via i sigilli dal cantiere di piazza XI febbraio. Ad annunciarlo è il sindaco Massimo Mazzilli, sul suo profilo facebook. Negli uffici del Palazzo di città «è arrivato il provvedimento di dissequestro del cantiere.

Nei prossimi giorni - scrive il primo cittadino - si procederà all’ulteriore messa in sicurezza dell’area e, se tutto sarà in ordine, si completeranno i lavori».

Così come stabilito dall'ordinanza di cui abbiamo dato notizia nei giorni scorsi, quando gli operai saranno di nuovo al lavoro la piazza verrà interdetta al transito dei veicoli. Sarà consentito «solo il transito pedonale in sicurezza nonché l’accesso nelle proprietà private adiacenti a piazza XI Febbraio attraverso i corridoi posti a margine delle recinzioni». Inoltre «l’accesso dei mezzi di soccorso è consentita attraverso il varco istituito all’intersezione di viale Diaz – via Dante direzione di marcia piazza XI Febbraio».