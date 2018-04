Don Antonio Maldera sacerdote da dieci anni: «Il regalo più bello» è per gli altri Copyright: Comunità "Mater Gratiae"

Una giornata straordinaria di donazione del sangue in parrocchia, organizzata d'intesa con l'Avis di Corato: «Il regalo più bello». È il modo, l’iniziativa di solidarietà, scelto dalla comunità "Mater Gratiae" per concludere i “festeggiamenti” per il decimo anniversario di sacerdozio del parroco, don Antonio Maldera.

Proprio ieri i fedeli si sono radunati in preghiera «per ringraziare e lodare il Signore Buon Pastore». Per l’occasione è tornato a celebrare la messa in città Mons. Leonardo D'Ascenzio.

Durante l’omelia l'arcivescovo si è soffermato sull'importanza della missione del sacerdote, chiamato «a testimoniare con la vita Gesù Risorto, amandolo in tutte le persone che incontra ogni giorno: deve avere un cuore accogliente, mettendosi in ascolto e donandosi gratuitamente» ha detto.

Al termine della celebrazione don Antonio, visibilmente emozionato, ha ringraziato «il Signore per il dono del sacerdozio, l'arcivescovo, i confratelli sacerdoti, le comunità parrocchiali» che lo hanno accolto e tutti i fedeli che lo hanno sostenuto con la preghiera. Un’altra occasione per «testimoniare la presenza e l'unità in Cristo della Chiesa locale».

L'appuntamento per domenica è alle 8.30, presso il centro parrocchiale di via Castel del monte 183: per poter effettuare la donazione è necessario iscriversi cliccando qui.