Il giorno di Don Tonino e Papa Francesco, oggi in diretta su CoratoLive.it

Il giorno di Don Tonino e Papa Francesco è arrivato. La festa di popolo può cominciare. Molfetta si fa bella e si mette in ghingheri per celebrare il suo papà. E il suo Papa. Suo, oggi come non mai.

Molfetta, e non solo, si mette in ghingheri. Oppure no, mette i suoi panni più sobri e umili, si protende all’ascolto e alla preghiera.

Sono ore speciali. Papa Francesco arriverà intorno alle 10.15 in cala Sant’Andrea, abbraccerà le oltre 40mila persone arrivate per festeggiarlo. E per festeggiare l’uomo che ancora oggi sente vicino.

Un rapido giro in Papamobile, poi la celebrazione e il saluto alla città.

