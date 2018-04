Il senso civico e il rispetto delle regole, per il bene di tutti, inizia dall'infanzia.

Per questo, da ieri, anche le volontarie del Servizio civile nazionale impegnate nel progetto "Corato in movimento" si stanno occupando di educazione stradale nelle scuole, in collaborazione con il comando della polizia locale.

Il primo incontro si è svolto ieri, nella scuola elementare "Cifarelli". «Il progetto - spiegano le volontarie - attraverso la proiezione di slides e di racconti, punta ad facile apprendimento di quelle che sono le buone regole per un corretto uso della strada. Con la stessa motivazione sono stati realizzati giochi, segnali stradali, piccole patenti da regalare a fine giornata.

"Corato in movimento" quest'anno prevede anche l'uso di un plastico costruito interamente a mano, che rappresenta una piccola città, corredata di rotonde, passaggi a livello, segnali stradali, aree verdi e palazzi. Attraverso il plastico, i bimbi hanno potuto guidare la loro macchina e apprendere concretamente le norme più importanti contenute nel codice della strada per una maggiore sicurezza nei confronti di tutti».