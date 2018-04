All’opera gli “Artisti per la Murgia”

C’è ancora tempo per partecipare alla collettiva d’arte “Artisti per la Murgia”. L’iniziativa, promossa da Legambiente, va alla scoperta di un territorio pieno di peculiarità. «Tutti siamo coinvolti per rivalutarne la bellezza con il linguaggio delle arti» scrivono dall’associazione ambientalista.

La scadenza per partecipare è stata posticipata a fine mese. L’allestimento è in da sabato 12 maggio alle 18 fino a domenica 20 maggio, nel chiostro del Palazzo di Città.

Specifiche le finalità e gli obiettivi: «scoprire, e riscoprire, il territorio murgiano, divulgarlo attraverso il linguaggio della pittura, conoscere le peculiarità del paesaggio, gli spazi scarsamente antropizzati, gli angoli e i colori di un mondo che connota un territorio».

La collettiva è aperta a tutti. È possibile ricevere informazioni mediante email: artistiperilparco@libero.it e/o presso il circolo di Legambiente - Angelo Vassallo ogni mercoledì e venerdì dalle 20 alle 21 in via Niccolini 29 (strada parallela di Via Bove nei pressi di piazza Corsica). È possibile scaricare il regolamento cliccando qui.