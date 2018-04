Dalla Regione fondi per rendere più sicura la Corato-Altamura

Venti milioni e 457 mila euro (oltre alla copertura delle spese di progettazione) per interventi di manutenzione di strade provinciali e della Città Metropolitana di Bari.

Con una deliberazione approvata lo scorso 10 aprile, su proposta del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, infatti, la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione effettuata dagli Enti territoriali e ha approvato i progetti da finanziare.

«Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Bari - spiega il consigliere Enzo Colonna - le risorse ammontano a oltre 7 milioni e 500 mila euro e potranno essere utilizzate per realizzare diversi interventi su strade provinciali del barese, ad esempio quelli finalizzati ad aumentare le condizioni di sicurezza lungo la Altamura-Corato (S.P. 238) - teatro di numerosi incidenti - o la Altamura-Laterza (S.P. 41), un’arteria che collega la Murgia barese con il ‘tarantino’.



«Le risorse per tali interventi - ricorda il consigliere - erano state stanziate quasi un anno fa su iniziativa dell’allora Assessore alle Opere Pubbliche Gianni Giannini (delibera di Giunta n. 815 del 29 maggio 2017), a seguito di una ricognizione effettuata dal Dipartimento regionale “Mobilita, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio” su progetti già finanziati nel 2010 nell’ambito della programmazione statale denominata ‘Strada Facendo’, ma in parte non eseguiti o mai avviati.

In attuazione di tale provvedimento - aggiunge Colonna - le Province e la Città Metropolitana hanno individuato e comunicato agli uffici regionali una serie di interventi da realizzare, ritenuti prioritari e, secondo la direttiva regionale, rapidamente cantierabili.

Per il definitivo sblocco di tali risorse occorreva dunque un atto ricognitivo e deliberativo da parte della Regione. Sul punto sono intervenuto diverse volte, da ultimo la scorsa settimana, sollecitando le strutture regionali a definire la procedura, al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi di lavori di manutenzione non più rinviabili, indispensabili per migliorare la viabilità di competenza provinciale. Grazie al provvedimento approvato, i fondi disponibili saranno finalmente erogati in favore degli Enti territoriali che potranno così dare esecuzione ai progetti approvati».