«A Corato dire Francia significa dire Grenoble». Difficile dare torto al sindaco Mazzilli che, nell’accogliere il collega Eric Piolle, ha metaforicamente abbracciato tutti i coratini emigrati oltralpe alcuni decenni fa.

Questa mattina in sala verde il primo cittadino di Corato ha dato il benvenuto al sindaco della città transalpina e ha aggiunto: «mi permetto di chiamarlo amico e sono lieto che ad accompagnarlo ci sia la sua famiglia.

Avevo già manifestato il desiderio di accoglierlo in città perché avesse contezza del luogo di origine di quelli che oggi sono suoi concittadini. Abbiamo entrambi il compito di custodire la storia dell’unione delle nostre città, di tenere solidi rapporti.

Prima il flusso migratorio era a senso unico, si chiudevano qui le porte per andare a lavorare in Francia: oggi non è più solo così, il tempo sta cambiando. Decenni fa la Puglia non esisteva nelle carte del turismo, ora è una delle mete più ambite».

«Essere qui - ha risposto Eric Piolle - rappresenta una promessa che abbiamo mantenuto. Arrivo da un posto freddo di montagna e ho il piacere di avvertire davvero il calore di questa terra e delle persone che la abitano. Questo è un gemellaggio importante per capire quanto in Europa si possa collaborare per costruire un futuro migliore. Ringrazio l’associazione dei coratini che vivono a Grenoble per aver fortificato questo legame e mi auguro che si possa proseguire su questa strada».

Emozionato e soddisfatto Savino Ferrara, da lunghi anni a capo dell’associazione “Coratini di Grenoble e dintorni”: «grato a entrambi i sindaci - ha detto - colgo anche l’occasione per annunciare che attualmente ricopro il ruolo di presidente onorario. Abbiamo eletto un direttivo più giovane, ne fanno parte i signori Tarantini e Rutigliano».