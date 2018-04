Nulla di fatto in piazza XI Febbraio: questa mattina, per circa un'ora, un gruppo di cittadini è rimasto inutilmente ad attendere l’arrivo dei tecnici del Comune per quello che doveva essere un «sopralluogo congiunto» sul cantiere - sottoposto ieri a sequestro preventivo da parte dello Spesal - secondo un accordo scritto preso nei giorni scorsi.

L'assenza dei tecnici è stata spiegata più tardi dal dirigente del settore lavori pubblici, Pasquale Casieri, raggiunto telefonicamente da CoratoLive.it: «non ci è sembrato opportuno effettuare alcun sopralluogo proprio a causa del sequestro del cantiere di cui abbiamo avuto notizia ieri».

Di sicuro i tempi per la conclusione dei lavori adesso saranno più lunghi: «ormai non dipendono solo più da noi - ha precisato Casieri - Il nostro obiettivo è consegnare l'opera nel più breve tempo, possibile ma dobbiamo fare i conti con i sigilli. Stiamo facendo tutte le verifiche utili per mettere in atto tutte le azioni necessarie alla richiesta del dissequestro. Non mi è possibile dire quanto tempo andrà via».

Rispetto alle motivazioni che hanno portato al sequestro, Casieri ipotizza: «stiamo ancora verificando quanto notificato dallo Spesal, ma credo che venga contestata la mancata messa in sicurezza relativa al traffico, ovvero la mancata interdizione al transito dei veicoli. Noi abbiamo fatto quella scelta solo per cercare di creare il minor disagio possibile alla cittadinanza».

L’appuntamento di questa mattina era stato fissato il 5 aprile scorso durante un incontro fra il comitato di quartiere, il dirigente Casieri, Francesco Bosso responsabile unico dei lavori di ammodernamento della piazza e Simona Gagliardi, direttore dei lavori.



In quella occasione fu il geometra Vincenzo Mazzilli, fra i cittadini, a sottolineare il mancato «rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavori». Alla sua voce si aggiunse quella di Cataldo Strippoli che lamentò «le ripetute richieste di incontro rimaste inevase» e ribadì la necessità di «un confronto con l'amministrazione comunale rispetto alla natura e alla qualità dei predetti lavori».

Dal verbale di quell’incontro si è appreso che l'architetto Gagliardi «in merito alle disposizioni in materia di sicurezza sui cantieri edili» specificò «di aver provveduto a richiamare l'impresa all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sia tramite appositi verbali sia verbalmente durante le operazioni di sopralluogo svoltesi». La Gagliardi precisò inoltre che «quotidianamente» nel cantiere di piazza XI febbraio è presente «il geom. Bovino, appositamente individuato dal Comune come direttore operativo». Queste «sono delle autodenunce» ha commentato stamattina Vincenzo Mazzilli: «i responsabili del cantiere avrebbero dovuto fermare i lavori in virtù della mancanza delle misure di sicurezza, senza che intervenisse lo Spesal. Posso affermarlo da geometra, non solo da semplice cittadino».

I componenti del comitato oggi hanno ribadito che «le criticità» individuate in particolare «riguardano la questione dei parcheggi».



«Tutti noi consiglieri - ha detto Tommaso Loiodice, presidente della commissione urbanistica, presente questa mattina in piazza - non siamo stati messi al corrente di nulla rispetto a questi lavori. Possiamo solo dirvi che chiederemo di parlarne in consiglio. Esorto quindi il comitato a inviare una comunicazione ufficiale in cui si domanda alla commissione urbanistica di analizzare la questione. È evidente che i problemi maggiori siano relativi al transito dei mezzi pesanti e delle auto nel centro della piazza».

«Non stiamo parlando di modifiche sostanziali o di stravolgimenti del progetto» ha aggiunto il consigliere Franco Caputo dopo aver ascoltato i cittadini insieme a Loiodice e aver visionato l'alternativa progettuale proposta dal comitato. «Di sicuro la situazione della piazza è sempre stata molto caotica, per questo una soluzione definitiva è necessaria» ha concluso.