“Maggio in fiore” con i colori della Murgia

Con la primavera ormai pronta a mostrare il meglio dei suoi colori e dei suoi profumi ritorna arriva la seconda edizione dell’iniziativa “Maggio in fiore”. Ad organizzarla, anche quest’anno, è la Fidapa Bpw Italy – sezione di Corato con la collaborazione della Pro Loco Quadratum, della libreria Amabrabaciccicoccò, dell’Ar_Co – architetti Corato e il patrocinio del Comune e di altre istituzioni.



«La manifestazione – scrivono gli organizzatori - è stata creata con l’intento di valorizzare la Murgia attraverso la magia del colore, la bellezza della flora e del paesaggio murgiano. L’obiettivo è quello di sensibilizzare, mediante l’arte visiva, i cittadini, i turisti e le nuove generazioni al rispetto per la natura e il paesaggio dei territori in cui viviamo. Non a caso si inserisce nel programma delle iniziative dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale e della Giornata Europea del Paesaggio (14 marzo 2018)».

“Maggio in fiore” si svilupperà da venerdì 18 a domenica 20 maggio, in piazza Sedile, vico e largo Abbazia, nelle quali si predisporranno allestimenti floreali “a tema”, ispirati cioè al paesaggio primaverile della Murgia.

Il coordinamento dell’intera manifestazione è a cura delle socie Fidapa Bpw Italy – Sezione di Corato Francesca Di Ciommo e Anna De Palma, con la collaborazione della past presidente Angela Quinto.

«Gli allestimenti – spiegano dalla Fidapa - saranno liberi, ma dovranno ispirarsi ai colori primaverili della Murgia e prevedere in ogni caso le varietà stagionali del periodo – possibilmente autoctone – in un’ottica ecosostenibile, in quanto alla base di tutta l’iniziativa c’è, oltre ad una filosofia del verde urbano come decoro, anche il rispetto dell’ambiente e il risparmio dei consumi.

Tali allestimenti saranno curati da fiorai, florovivaisti e da aziende che si occupano e utilizzano a vario titolo le specie spontanee della Murgia, i quali parteciperanno a titolo gratuito alla manifestazione, eventualmente con la collaborazione di architetti, agronomi, artisti, esperti di giardinaggio, ecc. di loro fiducia, per la progettazione dell’allestimento.

I partecipanti potranno contattare le coordinatrici della manifestazione per conoscere la distribuzione dei lotti all’indirizzo mail fidapacorato@gmail.com entro il 30 aprile 2018.

Al fine di potenziare la valorizzazione delle risorse locali utili all’implementazione del marketing territoriale, parteciperanno alla manifestazione anche il Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi”, con la realizzazione di una quinta scenica da collocarsi in largo Abbazia; l’Istituto Professionale di Stato “L. Tandoi – Indirizzo Servizi Enogastronomici”, con l’allestimento di uno stand dedicato alla degustazione di prodotti tipici riconducibili alla tradizione culinaria murgiana e con l’organizzazione del laboratorio di arte culinaria “Mani in pasta”; ed, infine, l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Padre A. M. Tannoia” – Indirizzi Agraria, Agroalimentare, Agroindustria e Costruzioni, Ambiente e Territorio, che si occuperà di predisporre delle attività di divulgazione ed informazione sulle tematiche oggetto dell’iniziativa.

Nei tre giorni in cui si svilupperà l’esposizione si susseguiranno la mostra fotografica “InstaMurgia: istantanee di fiori e di pietra”, a cura dell’Ar_Co; il concorso “Balconi in fiore”, ideato dalla Pro Loco Quadratum; laboratori letterari e creativi indirizzati ai bambini ed adulti nell’ambito del “Maggio dei Libri”, grazie a Giada Filannino; momenti di approfondimento sulla flora murgiana a cura di esperti del settore; aperitivi e degustazioni a tema».

Non mancheranno i suoni della Murgia nel corso della kermesse floreale, tra cui quelli del gruppo Afrodiaspora, nella serata di sabato 19 maggio.

Escursioni sulla Murgia e alla scoperta del Museo Erbario – La flora del Parco di Ruvo di Puglia saranno i “fuori programma” di questa ricca manifestazione, previsti nelle successive domeniche (27 maggio e 3 giugno)».

«“Maggio in fiore” – commenta la presidente della Fidapa di Corato Maria Francesca Casamassima – è sbocciato come un sogno di inizio estate nello scorso biennio, presieduto da Angela Quinto, e si rinnova quest’anno con nuove energie e variegate idee per promuovere la valorizzazione del territorio attraverso la cooperazione e la condivisione di fini ed obiettivi. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale, che ha accolto favorevolmente questa iniziativa incentivando la costituzione di una rete tra associazioni ed istituzioni».