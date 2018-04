Oggi il primo dei “5 ciak” per raccontare i ruoli delle donne

Inizia oggi “5 ciak”, la rassegna cinematografica a cura della sezione locale della Fidapa Bpw Italy annualmente organizzata con la collaborazione del Cinema Alfieri.



Cosa vuol dire essere una donna oggi e come si è arrivati a ricoprire ruoli diversi nella società dell’età contemporanea? È questo l’interrogativo da cui è partita l’associazione femminile per la progettazione della 16esima edizione della rassegna.

«L’evoluzione del ruolo della donna – scrivono - con molti alti e bassi, ha raggiunto notevoli livelli ed oggi. Pur non potendosi considerare conclusa, può ritenersi esaustiva e a tratti soddisfacente.

Molto è cambiato: le donne hanno le stesse opportunità degli uomini e hanno raggiunto obiettivi, pur con molte lotte, anche all’interno dello stesso mondo femminile».

Con una citazione di William Shakespeare, “Tutto il mondo è palcoscenico: le donne hanno le loro uscite e le loro entrare e, nel loro atto, interpretano diverse parti”, la Fidapa sintetizza il fil rouge che lega i film proposti.

Le proiezioni si terranno ogni lunedì, a partire dalle ore 20.30. Nell’ordine sarà possibile vedere: “La battaglia dei sessi” (9 aprile); “The help” (16 aprile); “The dressmaker” (23 aprile); “Vittoria & Abdul” (7 maggio); “Piuma” (14 maggio).

La serata di apertura sarà a cura delle socie che hanno composto il gruppo di lavoro utile all’ideazione della rassegna: oltre alla presidente Maria Francesca Casamassima, la vice presidente Amelia Bovino, la segretaria Domenica Ferrara e le socie Rachele De Palma e Rosamaria Diasparra. «Si ringrazia per la collaborazione l’artista Maria Luisa Antonelli, autrice dell’opera “La donna in rosso” visibile sulle locandine e sulle brochure, utilizzata per dare un “volto” alla donna d’oggi, che si guarda attorno, con fare passionale ed impegnato, e con non poche incertezze sul domani» scrivono dalla Fidapa.

«A prescindere dalle capacità o dalle volontà – commenta la presidente Casamassima – molti sono i passi che occorrono fare per arrivare ad una più completa parità di genere, dal settore lavorativo a quello economico e sociale. Ogni giorno le donne, anche se più consapevoli e libere, devono ancora guadagnarsi il loro posto effettivo nel mondo, spesso alla ricerca di un equilibrio tra famiglia e carriera, che il più delle volte la società attuale non garantisce attraverso delle idonee politiche di conciliazione».