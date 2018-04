​“#Orizzonte Sud: il futuro di Corato e del Nord Barese nel convegno del Corriere della Sera

Si discuterà di presente e futuro di Corato e del Nord barese, di eccellenze e progetti, di risorse e tecnologia: torna in Puglia “Orizzonte Sud”, l’evento organizzato da Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno che fa tappa nelle città del Meridione per incontrare imprenditori, amministratori, intellettuali e artisti del territorio.



L'appuntamento è per martedì 10 aprile, alle 18, sul palco del teatro comunale: il vicedirettore del Corriere della Sera, Antonio Polito, e il direttore del Corriere del Mezzogiorno, Enzo D’Errico, saranno gli animatori del dibattito in questo importante incontro organizzato in collaborazione con il Comune di Corato.

Ai due giornalisti il compito di intervistare e dialogare con gli ospiti: saranno presenti il sindaco di Corato Massimo Mazzilli, il presidente e amministratore delegato di Maiora (azienda concessionaria del marchio Despar in quattro regioni d’Italia) Giuseppe Cannillo, il presidente di Confindustria Puglia e Confindustria Bari e Bat Domenico De Bartolomeo, il presidente di Casillo Group (uno dei maggiori market maker del mondo nel settore del grano duro) Pasquale Casillo, l’amministratrice delegata del Pastificio Granoro di Corato Marina Mastromauro. È previsto anche un indirizzo di saluto del Sindaco di Grenoble (Francia) Eric Piolle presente in visita a Corato.

Il dibattito sarà intervallato da una performance dell’attrice coratina Claudia Lerro che racconterà leggende e storie popolari sulla raccolta del grano e sulle tradizioni agricole e proporrà il discorso di alcuni grandi uomini di successo che, credendo fino in fondo nelle proprie idee, hanno realizzato i propri obiettivi apportando grandi ricchezze alle comunità di cui facevano parte e all’umanità tutta.

All’evento ha collaborato con grande impegno anche l’Istituto d’Istruzione Superiore “Oriani-Tandoi” indirizzo Alberghiero, i cui alunni prepareranno per gli ospiti alcuni assaggi dei prodotti del territorio.

«Abbiamo sposato la proposta del Corriere della Sera - spiega il Sindaco Massimo Mazzilli – perché ci è sembrata un’occasione importante per fare il punto della situazione economica, con le problematiche e le prospettive, di questa Città e di questo territorio, dove le eccellenze imprenditoriali sono numerose e rappresentano davvero la linfa vitale e la speranza per il futuro lavorativo dei nostri giovani».

L’ingresso è libero, e la cittadinanza è invitata. Ci si può registrare preventivamente confermando la propria presenza scrivendo all'indirizzo orizzontesud@corriere.it